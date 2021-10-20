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Огонь зимних Олимпийских игр прибыл в Пекин

Огонь зимних Олимпийских игр прибыл в Пекин

По традиции Олимпийский огонь зажгли на родине Олимпийских игр - в Древней Олимпии 20.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Огонь зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине в среду утром доставлен в Пекин, сообщает Центральное телевидение Китая.Самолет из Афин с делегацией оргкомитета Игр приземлился в международном аэропорту "Шоуду" в 6.01 по местному времени (2.01 тбл).19 октября Греция передала олимпийский огонь организаторам предстоящей Олимпиады. Церемония прошла в Афинах на стадионе "Панатинаикос", принимавшем в 1896 году первые Олимпийские игры современности, в присутствии президента Греции Катерины Сакелларопулу.XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине 4-20 февраля, Паралимпийские игры - 4-13 марта. Столица Китая была выбрана местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Пекин станет первым городом, который примет и летние, и зимние Игры. Летняя Олимпиада прошла в столице Китая в 2008 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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