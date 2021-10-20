https://sputnik-georgia.ru/20211020/ogon-zimnikh-olimpiyskikh-igr-pribyl-v-pekin-261319963.html
Огонь зимних Олимпийских игр прибыл в Пекин
Огонь зимних Олимпийских игр прибыл в Пекин
По традиции Олимпийский огонь зажгли на родине Олимпийских игр - в Древней Олимпии 20.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-20T10:54+0400
2021-10-20T10:54+0400
2021-10-20T11:02+0400
спорт
новости
в мире
олимпийские игры
пекин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/14/261320151_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_ef7684637e84835875ec5325ea910be2.jpg
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Огонь зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине в среду утром доставлен в Пекин, сообщает Центральное телевидение Китая.Самолет из Афин с делегацией оргкомитета Игр приземлился в международном аэропорту "Шоуду" в 6.01 по местному времени (2.01 тбл).19 октября Греция передала олимпийский огонь организаторам предстоящей Олимпиады. Церемония прошла в Афинах на стадионе "Панатинаикос", принимавшем в 1896 году первые Олимпийские игры современности, в присутствии президента Греции Катерины Сакелларопулу.XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине 4-20 февраля, Паралимпийские игры - 4-13 марта. Столица Китая была выбрана местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Пекин станет первым городом, который примет и летние, и зимние Игры. Летняя Олимпиада прошла в столице Китая в 2008 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
пекин
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/14/261320151_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_547b9d2c84585a5fab063ca9e62a64ec.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, в мире, олимпийские игры, пекин
Огонь зимних Олимпийских игр прибыл в Пекин
10:54 20.10.2021 (обновлено: 11:02 20.10.2021)
По традиции Олимпийский огонь зажгли на родине Олимпийских игр - в Древней Олимпии
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Огонь зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине в среду утром доставлен в Пекин, сообщает Центральное телевидение Китая.
Самолет из Афин с делегацией оргкомитета Игр приземлился в международном аэропорту "Шоуду" в 6.01 по местному времени (2.01 тбл).
19 октября Греция передала олимпийский огонь организаторам предстоящей Олимпиады. Церемония прошла в Афинах на стадионе "Панатинаикос", принимавшем в 1896 году первые Олимпийские игры современности, в присутствии президента Греции Катерины Сакелларопулу.
По традиции Олимпийский огонь зажгли на родине Олимпийских игр - в Древней Олимпии 18 октября. Из Древней Олимпии огонь перевезли на афинский Акрополь на ночь, а утром доставили на стадион. Президент греческого Национального олимпийского комитета Спирос Капралос от этого огня зажег специальную лампаду и передал ее вице-президенту организационного комитета Олимпиады в Пекине Юй Цзайцину.
XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине 4-20 февраля, Паралимпийские игры - 4-13 марта. Столица Китая была выбрана местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Пекин станет первым городом, который примет и летние, и зимние Игры. Летняя Олимпиада прошла в столице Китая в 2008 году.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.