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Огонь зимних Олимпийских игр прибыл в Пекин
Огонь зимних Олимпийских игр прибыл в Пекин
По традиции Олимпийский огонь зажгли на родине Олимпийских игр - в Древней Олимпии 20.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Огонь зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине в среду утром доставлен в Пекин, сообщает Центральное телевидение Китая.Самолет из Афин с делегацией оргкомитета Игр приземлился в международном аэропорту "Шоуду" в 6.01 по местному времени (2.01 тбл).19 октября Греция передала олимпийский огонь организаторам предстоящей Олимпиады. Церемония прошла в Афинах на стадионе "Панатинаикос", принимавшем в 1896 году первые Олимпийские игры современности, в присутствии президента Греции Катерины Сакелларопулу.XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине 4-20 февраля, Паралимпийские игры - 4-13 марта. Столица Китая была выбрана местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Пекин станет первым городом, который примет и летние, и зимние Игры. Летняя Олимпиада прошла в столице Китая в 2008 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, в мире, олимпийские игры, пекин

Огонь зимних Олимпийских игр прибыл в Пекин

10:54 20.10.2021 (обновлено: 11:02 20.10.2021)
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© REUTERS / TINGSHU WANGОлимпийский огонь
Олимпийский огонь - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2021
© REUTERS / TINGSHU WANG
По традиции Олимпийский огонь зажгли на родине Олимпийских игр - в Древней Олимпии
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Огонь зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине в среду утром доставлен в Пекин, сообщает Центральное телевидение Китая.
Самолет из Афин с делегацией оргкомитета Игр приземлился в международном аэропорту "Шоуду" в 6.01 по местному времени (2.01 тбл).
19 октября Греция передала олимпийский огонь организаторам предстоящей Олимпиады. Церемония прошла в Афинах на стадионе "Панатинаикос", принимавшем в 1896 году первые Олимпийские игры современности, в присутствии президента Греции Катерины Сакелларопулу.
По традиции Олимпийский огонь зажгли на родине Олимпийских игр - в Древней Олимпии 18 октября. Из Древней Олимпии огонь перевезли на афинский Акрополь на ночь, а утром доставили на стадион. Президент греческого Национального олимпийского комитета Спирос Капралос от этого огня зажег специальную лампаду и передал ее вице-президенту организационного комитета Олимпиады в Пекине Юй Цзайцину.
XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине 4-20 февраля, Паралимпийские игры - 4-13 марта. Столица Китая была выбрана местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Пекин станет первым городом, который примет и летние, и зимние Игры. Летняя Олимпиада прошла в столице Китая в 2008 году.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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