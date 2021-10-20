https://sputnik-georgia.ru/20211020/otkrytost-i-iskrennost-rossiyskiy-akter-s-vostorgom-o-gruzii-261334113.html

Открытость и искренность: российский актер в восторге от Грузии

Открытость и искренность: российский актер в восторге от Грузии

Российский актер Олег Пальмов получил приятные впечатления от Грузии, о которых он рассказал во время пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik... 20.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-20T15:16+0400

2021-10-20T15:16+0400

2021-10-20T15:16+0400

россия

грузия

видео

туризм

мультимедиа

творчество

театр

театральное искусство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/14/261334066_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_58bb0db67bc81ad117499e9854c5a36f.jpg

Олег Пальмов посетил Грузию с целью участия в культурно-образовательном проекте "Беседы за круглым столом", который стартовал в Тбилиси 17 октября."Я не могу говорить за зрителя, но я чувствовал очень хорошую атмосферу. Мне кажется, вообще то, что я ощущаю в Тбилиси – это очень дорогое качество – искренность и открытость, от которой, к сожалению, начинаешь отвыкать. А это, мне кажется, основа основ, поэтому я тоже, насколько мог, старался быть искренним. Мне кажется, это очень важно", - рассказал артист.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В течение двух месяцев в рамках проекта "Беседы за круглым столом" перед тбилисской общественностью, кроме Олега Пальмова, выступят также режиссер, исследователь театра, руководитель актерской мастерской Российского государственного института исполнительских искусств, доктор искусствоведения Сергей Черкасский; поэт, драматург, киносценарист Елена Исаева; доктор филологических наук, заведующая отделом культуры российского зарубежья научно-исследовательского центра при Доме русского зарубежья имени А. Солженицына Татьяна Марченко. Организаторами мероприятия, направленного на активизацию русско-грузинских культурных связей, являются Международный культурно-просветительский Союз "Русский клуб" при поддержке фонда "Русский мир". Информационный партнер проекта – международное информационное агентство и радио Sputnik Грузия.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, грузия, видео, туризм, мультимедиа, творчество, театр, театральное искусство, видео