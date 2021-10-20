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Открытость и искренность: российский актер в восторге от Грузии
Открытость и искренность: российский актер в восторге от Грузии
Российский актер Олег Пальмов получил приятные впечатления от Грузии, о которых он рассказал во время пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik... 20.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-20T15:16+0400
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Олег Пальмов посетил Грузию с целью участия в культурно-образовательном проекте "Беседы за круглым столом", который стартовал в Тбилиси 17 октября."Я не могу говорить за зрителя, но я чувствовал очень хорошую атмосферу. Мне кажется, вообще то, что я ощущаю в Тбилиси – это очень дорогое качество – искренность и открытость, от которой, к сожалению, начинаешь отвыкать. А это, мне кажется, основа основ, поэтому я тоже, насколько мог, старался быть искренним. Мне кажется, это очень важно", - рассказал артист.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В течение двух месяцев в рамках проекта "Беседы за круглым столом" перед тбилисской общественностью, кроме Олега Пальмова, выступят также режиссер, исследователь театра, руководитель актерской мастерской Российского государственного института исполнительских искусств, доктор искусствоведения Сергей Черкасский; поэт, драматург, киносценарист Елена Исаева; доктор филологических наук, заведующая отделом культуры российского зарубежья научно-исследовательского центра при Доме русского зарубежья имени А. Солженицына Татьяна Марченко. Организаторами мероприятия, направленного на активизацию русско-грузинских культурных связей, являются Международный культурно-просветительский Союз "Русский клуб" при поддержке фонда "Русский мир". Информационный партнер проекта – международное информационное агентство и радио Sputnik Грузия.
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россия, грузия, видео, туризм, мультимедиа, творчество, театр, театральное искусство, видео
Открытость и искренность: российский актер в восторге от Грузии
Российский актер Олег Пальмов получил приятные впечатления от Грузии, о которых он рассказал во время пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Подробнее - смотрите в видео.
Олег Пальмов посетил Грузию с целью участия в культурно-образовательном проекте "Беседы за круглым столом", который стартовал в Тбилиси 17 октября.
"Я не могу говорить за зрителя, но я чувствовал очень хорошую атмосферу. Мне кажется, вообще то, что я ощущаю в Тбилиси – это очень дорогое качество – искренность и открытость, от которой, к сожалению, начинаешь отвыкать. А это, мне кажется, основа основ, поэтому я тоже, насколько мог, старался быть искренним. Мне кажется, это очень важно", - рассказал артист.
В течение двух месяцев в рамках проекта "Беседы за круглым столом" перед тбилисской общественностью, кроме Олега Пальмова, выступят также режиссер, исследователь театра, руководитель актерской мастерской Российского государственного института исполнительских искусств, доктор искусствоведения Сергей Черкасский; поэт, драматург, киносценарист Елена Исаева; доктор филологических наук, заведующая отделом культуры российского зарубежья научно-исследовательского центра при Доме русского зарубежья имени А. Солженицына Татьяна Марченко.
Организаторами мероприятия, направленного на активизацию русско-грузинских культурных связей, являются Международный культурно-просветительский Союз "Русский клуб" при поддержке фонда "Русский мир". Информационный партнер проекта – международное информационное агентство и радио Sputnik Грузия
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