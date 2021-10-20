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"Продвинутый фарцовщик": Басков рассказал о запрещенном заработке
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© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov/
В свой юбилей артист стал гостем нового шоу канала "МУЗ ТВ", где рассказал о своей личной жизни и раскрыл секреты из прошлого
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Народный артист России Николай Басков недавно отметил свой юбилей: во время интервью на шоу "Звезда в ответе" певец рассказал о запрещенном заработке.
15 октября Баскову исполнилось 45 лет. В честь своего дня рождения он согласился принять участие в шоу Иды Галич на телеканале "МУЗ ТВ". В шоу ведущая попросила артиста прокомментировать свои же слова, сказанные на камеру несколько лет назад.
Внимание Галич привлекли старые интервью Баскова, где он признается, что в 90-х его семья "сидела на гречке", а также говорит о том, что зарабатывал на фарцовке. Басков рассказал ведущей, что в этих фразах речь шла о разных временах, но он действительно работал фарцовщиком.
"До того, как я поступил в ГИТИС, а потом в Гнесинскую академию, я фарцевал. Сначала продавал цветы, затем торговал парфюмом. Я знал всю линейку Диора, Эсте Лаудер…Я был продвинутый фарцовщик", - признался певец и добавил, что никто не мог отказать ему благодаря прирожденному обаянию.
История закончилась тем, что родители Баскова узнали о подработке сына и запретили ему заниматься запрещенным делом.
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