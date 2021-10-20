https://sputnik-georgia.ru/20211020/prodvinutyy-fartsovschik-baskov-rasskazal-o-zapreschennom-zarabotke-261333519.html

"Продвинутый фарцовщик": Басков рассказал о запрещенном заработке

"Продвинутый фарцовщик": Басков рассказал о запрещенном заработке

В свой юбилей артист стал гостем нового шоу канала "МУЗ ТВ", где рассказал о своей личной жизни и раскрыл секреты из прошлого 20.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-20T16:34+0400

2021-10-20T16:34+0400

2021-10-20T16:34+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

николай басков

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Народный артист России Николай Басков недавно отметил свой юбилей: во время интервью на шоу "Звезда в ответе" певец рассказал о запрещенном заработке. 15 октября Баскову исполнилось 45 лет. В честь своего дня рождения он согласился принять участие в шоу Иды Галич на телеканале "МУЗ ТВ". В шоу ведущая попросила артиста прокомментировать свои же слова, сказанные на камеру несколько лет назад. Внимание Галич привлекли старые интервью Баскова, где он признается, что в 90-х его семья "сидела на гречке", а также говорит о том, что зарабатывал на фарцовке. Басков рассказал ведущей, что в этих фразах речь шла о разных временах, но он действительно работал фарцовщиком. История закончилась тем, что родители Баскова узнали о подработке сына и запретили ему заниматься запрещенным делом. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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николай басков, российский шоу-бизнес