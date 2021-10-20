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Прогулки с Гарри Поттером: в Англии открыли тематический развлекательный парк
Прогулки с Гарри Поттером: в Англии открыли тематический развлекательный парк
Теперь любой фанат Гарри Поттера может оказаться в Запретном лесу, как и герой любимых им книг и фильмов. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки мистического и... 20.10.2021, Sputnik Грузия
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В Великобритании возле поместья Арли-холл организовали тематический парк, который полностью передает атмосферу загадочного колдовского леса. В фильме, Запретный лес, непосредственно примыкает к территории школы чародейства и волшебства "Хогвартс". Запретным его назвали из-за того, что ученикам запрещено заходить туда без сопровождения взрослых волшебников. Эта мера предосторожности отнюдь не лишняя – в лесу обитают различные волшебные существа, многие из которых весьма опасны
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Прогулки с Гарри Поттером: в Англии открыли тематический развлекательный парк

11:12 20.10.2021 (обновлено: 11:31 20.10.2021)
186
Теперь любой фанат Гарри Поттера может оказаться в Запретном лесу, как и герой любимых им книг и фильмов. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки мистического и загадочного леса, который открыли в Англии
В Великобритании возле поместья Арли-холл организовали тематический парк, который полностью передает атмосферу загадочного колдовского леса.
В фильме, Запретный лес, непосредственно примыкает к территории школы чародейства и волшебства "Хогвартс". Запретным его назвали из-за того, что ученикам запрещено заходить туда без сопровождения взрослых волшебников. Эта мера предосторожности отнюдь не лишняя – в лесу обитают различные волшебные существа, многие из которых весьма опасны
© REUTERS / Phil Noble

В этом Запретном лесу любой может почувствовать себя настоящим волшебником

В этом Запретном лесу любой может почувствовать себя настоящим волшебником - Sputnik Грузия
1/7
© REUTERS / Phil Noble

В этом Запретном лесу любой может почувствовать себя настоящим волшебником

© REUTERS / Phil Noble

В парке множество моделей и предметов, которые служили декорациями во время съемок фильмов о Гарри Поттере

В парке множество моделей и предметов, которые служили декорациями во время съемок фильмов о Гарри Поттере - Sputnik Грузия
2/7
© REUTERS / Phil Noble

В парке множество моделей и предметов, которые служили декорациями во время съемок фильмов о Гарри Поттере

© REUTERS / Phil Noble

Есть даже аниматронная модель гиппогриф

Есть даже аниматронная модель гиппогриф - Sputnik Грузия
3/7
© REUTERS / Phil Noble

Есть даже аниматронная модель гиппогриф

© REUTERS / Phil Noble

Посетители в "Запретном лесу Гарри Поттера" применяют магию волшебных палочек

Посетители в &quot;Запретном лесу Гарри Поттера&quot; применяют магию волшебных палочек - Sputnik Грузия
4/7
© REUTERS / Phil Noble

Посетители в "Запретном лесу Гарри Поттера" применяют магию волшебных палочек

© REUTERS / Phil Noble

Только здесь можно увидеть в реальности модель летающего автомобиля Ford Anglia семьи Уизли

Только здесь можно увидеть в реальности модель летающего автомобиля Ford Anglia семьи Уизли - Sputnik Грузия
5/7
© REUTERS / Phil Noble

Только здесь можно увидеть в реальности модель летающего автомобиля Ford Anglia семьи Уизли

© REUTERS / Phil Noble

Для посетителей создана и развлекательная программа с элементами светового шоу

Для посетителей создана и развлекательная программа с элементами светового шоу - Sputnik Грузия
6/7
© REUTERS / Phil Noble

Для посетителей создана и развлекательная программа с элементами светового шоу

© REUTERS / Phil Noble

Световая инсталляция, показывает, как Гарри сражается с дементорами

Световая инсталляция, показывает, как Гарри сражается с дементорами - Sputnik Грузия
7/7
© REUTERS / Phil Noble

Световая инсталляция, показывает, как Гарри сражается с дементорами

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