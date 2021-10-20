https://sputnik-georgia.ru/20211020/progulki-s-garri-potterom-v-anglii-otkryli-tematicheskiy-razvlekatelnyy-park-260682711.html

Прогулки с Гарри Поттером: в Англии открыли тематический развлекательный парк

Прогулки с Гарри Поттером: в Англии открыли тематический развлекательный парк

Теперь любой фанат Гарри Поттера может оказаться в Запретном лесу, как и герой любимых им книг и фильмов. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки мистического и... 20.10.2021, Sputnik Грузия

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В Великобритании возле поместья Арли-холл организовали тематический парк, который полностью передает атмосферу загадочного колдовского леса. В фильме, Запретный лес, непосредственно примыкает к территории школы чародейства и волшебства "Хогвартс". Запретным его назвали из-за того, что ученикам запрещено заходить туда без сопровождения взрослых волшебников. Эта мера предосторожности отнюдь не лишняя – в лесу обитают различные волшебные существа, многие из которых весьма опасны

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