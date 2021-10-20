https://sputnik-georgia.ru/20211020/putin-luchshe-vaktsinirovatsya-chem-perebolet-koronavirusom-261339378.html
Путин: лучше вакцинироваться, чем переболеть коронавирусом
Путин: лучше вакцинироваться, чем переболеть коронавирусом
Глава России еще раз призвал граждан привиться против коронавируса 20.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-20T19:48+0400
2021-10-20T19:48+0400
2021-10-20T19:48+0400
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что вакцинация от коронавируса намного лучше альтернативы переболеть им, передает РИА Новости.В последние дни Россия обновляет исторические максимумы по количеству смертей и инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки умерли 1028, заразившихся стало на 34 073 больше.Он еще раз призывал сограждан активно прививаться."Речь идет о вашей защите, безопасности, о жизни в конце концов, о здоровье ваших родных", - подчеркнул президент.Глава государства рассказал, что многие из его знакомых, друзей, имеющих образование и даже научные степени, не привились даже после того, как он рассказал о своей вакцинации. Такая ситуация, признался Путин, вызывает у него недоумение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, владимир путин, новости из россии, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
Путин: лучше вакцинироваться, чем переболеть коронавирусом
Глава России еще раз призвал граждан привиться против коронавируса
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik.
Президент России Владимир Путин заявил, что вакцинация от коронавируса намного лучше альтернативы переболеть им, передает РИА Новости
.
В последние дни Россия обновляет исторические максимумы по количеству смертей и инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки умерли 1028, заразившихся стало на 34 073 больше.
"У нас надежная, эффективная вакцина, и я хочу еще раз об этом сказать. У нас только два способа пройти через этот период: переболеть или вакцинироваться. Но лучше вакцинироваться. Зачем дожидаться болезни и тяжелых ее последствий?" - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
Он еще раз призывал сограждан активно прививаться.
"Речь идет о вашей защите, безопасности, о жизни в конце концов, о здоровье ваших родных", - подчеркнул президент.
Глава государства рассказал, что многие из его знакомых, друзей, имеющих образование и даже научные степени, не привились даже после того, как он рассказал о своей вакцинации. Такая ситуация, признался Путин, вызывает у него недоумение.
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