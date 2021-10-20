https://sputnik-georgia.ru/20211020/putin-luchshe-vaktsinirovatsya-chem-perebolet-koronavirusom-261339378.html

Путин: лучше вакцинироваться, чем переболеть коронавирусом

Путин: лучше вакцинироваться, чем переболеть коронавирусом

Глава России еще раз призвал граждан привиться против коронавируса 20.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-20T19:48+0400

2021-10-20T19:48+0400

2021-10-20T19:48+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что вакцинация от коронавируса намного лучше альтернативы переболеть им, передает РИА Новости.В последние дни Россия обновляет исторические максимумы по количеству смертей и инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки умерли 1028, заразившихся стало на 34 073 больше.Он еще раз призывал сограждан активно прививаться."Речь идет о вашей защите, безопасности, о жизни в конце концов, о здоровье ваших родных", - подчеркнул президент.Глава государства рассказал, что многие из его знакомых, друзей, имеющих образование и даже научные степени, не привились даже после того, как он рассказал о своей вакцинации. Такая ситуация, признался Путин, вызывает у него недоумение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, новости, владимир путин, новости из россии, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19