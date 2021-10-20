https://sputnik-georgia.ru/20211020/rossiyskie-regbisty-match-protiv-gruzinskogo-kluba-budet-sereznym-ispytaniem-261337178.html

Российские регбисты: матч против грузинского клуба будет серьезным испытанием

Российские регбисты: матч против грузинского клуба будет серьезным испытанием

Игроки "Черного льва" показывают типичный грузинский стиль – физически активную игру и сильные схватки, отметили соперники 20.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-20T17:49+0400

2021-10-20T17:49+0400

2021-10-20T17:49+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. Игроки регбийного клуба "Локомотив-Пенза" в преддверии матча Суперкубка Европы против первой грузинской профессиональной франшизы – "Черный лев", поделились своим мнением о сопернике.В аналогичном ключе высказался и полузащитник пензенского "Локомотива" - Реваз Бродзели: "Мне понравилась, как играла грузинская команда. Ждал, что у нее будет доминирование в статике, так оно и случилось, но и в открытой игре были очень хорошие моменты, когда все получалось. Но думаю, что команда не использовала свои возможности на 100 процентов"Свое мнение высказал и нападающий второй линии Джеймс Даун."Черный лев" выглядит очень сильной командой. Видно, что регбисты имеют опыт выступлений на международном уровне, привыкли играть друг с другом и показывают типичный грузинский стиль – физически активная игра, сильные схватки и молы. Матч против них в Пензе будет серьезным испытанием", - считает Даун.Эти комментарии регбисты "Локомотива-Пенза" сделали после просмотра матча, в котором "Черный лев" на своем поле обыграл израильский "Тель-Авив Хит" со счетом 33:10.Обе команды выступают в группе Восточной конференции. На данный момент "Черный лев" занимает второе место с пятью очками, а "Локомотив-Пенза" проиграл оба своих матча и замыкает квартет.Встреча между клубами состоится 23 октября в Пензе.

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