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Ситуация на дорогах Грузии: последние новости
Ситуация на дорогах Грузии: последние новости
Снегопад создал проблемы на определенных участках дороги в западной части Грузии 20.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-20T18:58+0400
2021-10-20T18:58+0400
2021-10-20T18:58+0400
новости
грузия
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта запрещено на 34-53 км автомобильной дороги Чохатаури-Бахмаро из-за сложных метеорологических условий, сообщает Департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.Из-за снегопада ограничения установлены также на 13-32 километре дороги внутригосударственного значения Озургети-Шемокмеди-Бжужгеси-Гомисмта – передвижение запрещено для всех видов автотранспорта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, грузинские дороги, машины и их водители
Ситуация на дорогах Грузии: последние новости
Снегопад создал проблемы на определенных участках дороги в западной части Грузии
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik
. Движение всех видов автотранспорта запрещено на 34-53 км автомобильной дороги Чохатаури-Бахмаро из-за сложных метеорологических условий, сообщает
Департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.
Из-за снегопада ограничения установлены также на 13-32 километре дороги внутригосударственного значения Озургети-Шемокмеди-Бжужгеси-Гомисмта – передвижение запрещено для всех видов автотранспорта.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.