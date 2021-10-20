https://sputnik-georgia.ru/20211020/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-poslednie-novosti-261343550.html

Ситуация на дорогах Грузии: последние новости

Ситуация на дорогах Грузии: последние новости

Снегопад создал проблемы на определенных участках дороги в западной части Грузии 20.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-20T18:58+0400

2021-10-20T18:58+0400

2021-10-20T18:58+0400

новости

грузия

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта запрещено на 34-53 км автомобильной дороги Чохатаури-Бахмаро из-за сложных метеорологических условий, сообщает Департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.Из-за снегопада ограничения установлены также на 13-32 километре дороги внутригосударственного значения Озургети-Шемокмеди-Бжужгеси-Гомисмта – передвижение запрещено для всех видов автотранспорта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, грузинские дороги, машины и их водители