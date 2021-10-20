https://sputnik-georgia.ru/20211020/sroki-uplaty-nalogov-dlya-fizicheskikh-lits-2021-kak-ne-poluchit-peni-261341653.html

Сроки уплаты налогов для физических лиц 2021: как не получить пени

Сроки уплаты налогов для физических лиц 2021: как не получить пени

Срок уплаты налогов в России для физических лиц истекает 1 декабря 2021 года

2021-10-20T19:22+0400

2021-10-20T19:22+0400

2021-10-20T19:22+0400

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налоги

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Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, как могут физические лица уплатить налоги и не получить пени.Как уплатить налоги и не получить пениНалоговая инспекция начисляет налоги физическим лицам на основании данных об имуществе - суммы к уплате налога на имущество, земельного и транспортного налогов, указаны в налоговых уведомлениях, ежегодная рассылка которых стартовала в сентябре этого года. Всего до 1 ноября будет направлено 67,1 миллиона налоговых уведомлений по налогам для физических лиц на транспорт, имущество и земельные участки.Общий объем начислений по налогам в уведомлениях составил 299,2 миллиарда рублей – прирост, по сравнению с прошлым годом, составил 2%.Налоги, физические лица, могут уплатить через личный кабинет налогоплатильщика , не выходя из дома.Произвести уплату налогов можно также: на портале госуслуг; с помощью специального сервиса на сайте ФНС; в любом почтовом отделении; в отделении банка и через мобильный или онлайн-банк; через Единый портал государственных услуг.Своевременная уплата налогов поможет физическим лицам не получить пени – это экономия денег, времени и нервов налогоплательщика.Поэтому налоговая служба рекомендует физическим лицам осуществить уплату налогов в установленный срок, чтобы избежать негативных последствий, таких как: начисление пени за каждый день просрочки, арест банковских счетов и имущества, запрет на выезд за пределы России, а также дополнительные расходы на исполнительский сбор.Материал подготовлен на основе открытых источников

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