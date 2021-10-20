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Теракт в центре Дамаска: погибли 14 сирийских военных

Теракт в центре Дамаска: погибли 14 сирийских военных

Это первый крупный теракт в Дамаске с большим количеством жертв за несколько лет 20.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Террористы заминировали и взорвали армейский автобус в центре Дамаска, 14 человек погибли, двое получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник военное командование.Теракт произошел возле моста "Раис" недалеко от популярной гостинцы "Дама Роуз".Первое взрывное устройство сработало около 6:30 (7:30 тбс), позже сдетонировало второе. В это время в том районе много людей – местные жители едут на работу.Это первый крупный теракт в Дамаске с большим количеством жертв за несколько лет. Последние произошли в 2016 и 2017 годах на юге сирийской столицы в шиитском квартале Сейида-Зейнаб. В обоих случаях были задействованы террористы-смертники, погибли десятки человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, в мире, сирия, дамаск, взрыв, жертвы, теракт