https://sputnik-georgia.ru/20211020/v-gruzii-nachinaet-kholodat--prognozy-sinoptikov-261319152.html

В Грузии начинает холодать – прогнозы синоптиков

В Грузии начинает холодать – прогнозы синоптиков

Похолодает практически на всей территории Грузии, воздух прогреется максимум до +16 градусов, местами не обойдется без дождей 20.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Синоптики предвещают с 20 октября ухудшение погоды и похолодание на всей территории Грузии.В Кутаиси (Имерети) 20 октября ожидается дождь и +14 градусов, ночью – 8 градусов тепла. В Чиатура температура воздуха составит +9 градусов днем и +6 ночью.В Озургети (Гурия) температура воздуха днем будет +13 градусов, ночью +7.В Батуми дождь. Днем температура воздуха составит +15 градусов, ночью +13. Дождливую погоду синоптики прогнозируют и в Поти (Самегрело - Земо Сванети). В портовом городе днем ожидается +16 градусов, а ночью +7. Еще в одном городе этого региона – Зугдиди – синоптики прогнозируют +14 градусов тепла, а ночью +7.В высокогорной Местии всего 4 градуса выше нуля, а ночью температура опустится до -5.В Амбролаури (Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) ожидается дождливая погода. Днем температура воздуха составит +11 градусов, а ночью +5.В Ахалцихе (Самцхе-Джавахети) днем ожидается +12 градусов, а ночью температура упадет до 0 градусов. Ожидается дождь. В курортном городе Боржоми вероятен дождь и +11 градусов, а ночью +1 градус.Снег ожидают в высокогорном Бакуриани. Днем здесь синоптики прогнозируют +6 градусов, а ночью -3. На другом горно-лыжном курорте – Гудаури – будет солнечно, но всего три градуса выше нуля, ночью -5.В Гори (Шида Картли) погода обещает быть солнечной. Днем температура воздуха прогреется до +13 градусов, ночью +4.В Лагодехи (Кахети) синоптики прогнозируют солнечную погоду. Температура воздуха в течение дня составит +17 градусов, а ночью +10. В Телави тоже день будет без осадков. Температура воздуха +15 градусов, а ночью +6. Солнечная погода ожидается и в Гурджаани. Днем температура воздуха прогреется до +16 градусов тепла, ночью +6. В Сигнахи также прогнозируют погоду без осадков. Днем в "городе любви" ожидается +17 градусов, а ночью +7.В Рустави (Квемо Картли) синоптики прогнозируют +16 градусов тепла, ночью +7. В Тбилиси воздух прогреется до +15 градусов тепла, ночью +7. В столице будет без осадков.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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