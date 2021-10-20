В Грузии появилась новая политическая платформа

"Сегодня мы, партии "Дроа" и "Лело для Грузии", собрались, чтобы создать единый фронт и единую платформу, чтобы все прозападные силы и мыслящие люди, кто хочет вывести страну из того положения, в котором она находится сейчас, могли присоединиться и создать в этой стране прозападное коалиционное правление", - сказал лидер партии "Лело" Мамука Хазарадзе.