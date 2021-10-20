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В Грузии появилась новая политическая платформа
В Грузии появилась новая политическая платформа
Цель новой платформы - создать в Грузии прозападное коалиционное правление 20.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-20T18:04+0400
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лело для грузии
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Партии "Лело для Грузии" и "Дроа" приняли решение о создании совместной платформы и подписали меморандум о сотрудничестве.Лидер оппозиционной партии "Дроа" требует пересчета голосов на 200 участках&gt;&gt;Партия "Лело для Грузии" создана в 2020 году известным грузинским банкиром Мамукой Хазарадзе, а партию "Дроа" основала бывший лидер оппозиционной "Европейской Грузии" Элене Хоштария в начале 2021 года.Уже вечером обе партии примут участие в презентации теневого кабинета министров, который представят в офисе самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, лело для грузии

В Грузии появилась новая политическая платформа

18:04 20.10.2021
159
© Sputnik / Vladimir UmikashviliМамука Хазарадзе представляет общественности своих сторонников
Мамука Хазарадзе представляет общественности своих сторонников - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Цель новой платформы - создать в Грузии прозападное коалиционное правление
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Партии "Лело для Грузии" и "Дроа" приняли решение о создании совместной платформы и подписали меморандум о сотрудничестве.
Лидер оппозиционной партии "Дроа" требует пересчета голосов на 200 участках>>
Партия "Лело для Грузии" создана в 2020 году известным грузинским банкиром Мамукой Хазарадзе, а партию "Дроа" основала бывший лидер оппозиционной "Европейской Грузии" Элене Хоштария в начале 2021 года.

"Сегодня мы, партии "Дроа" и "Лело для Грузии", собрались, чтобы создать единый фронт и единую платформу, чтобы все прозападные силы и мыслящие люди, кто хочет вывести страну из того положения, в котором она находится сейчас, могли присоединиться и создать в этой стране прозападное коалиционное правление", - сказал лидер партии "Лело" Мамука Хазарадзе.

Уже вечером обе партии примут участие в презентации теневого кабинета министров, который представят в офисе самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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