В Грузии появилась новая политическая платформа
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Цель новой платформы - создать в Грузии прозападное коалиционное правление
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Партии "Лело для Грузии" и "Дроа" приняли решение о создании совместной платформы и подписали меморандум о сотрудничестве.
Партия "Лело для Грузии" создана в 2020 году известным грузинским банкиром Мамукой Хазарадзе, а партию "Дроа" основала бывший лидер оппозиционной "Европейской Грузии" Элене Хоштария в начале 2021 года.
"Сегодня мы, партии "Дроа" и "Лело для Грузии", собрались, чтобы создать единый фронт и единую платформу, чтобы все прозападные силы и мыслящие люди, кто хочет вывести страну из того положения, в котором она находится сейчас, могли присоединиться и создать в этой стране прозападное коалиционное правление", - сказал лидер партии "Лело" Мамука Хазарадзе.
Уже вечером обе партии примут участие в презентации теневого кабинета министров, который представят в офисе самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение".
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