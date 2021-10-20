https://sputnik-georgia.ru/20211020/zhenskiy-vzglyad-vystavka-khudozhnitsy-lii-shvelidze-otkryvaetsya-v-moma-tsereteli--261338761.html

Женский "Взгляд": выставка художницы Лии Швелидзе открывается в MOMA Церетели

Женский "Взгляд": выставка художницы Лии Швелидзе открывается в MOMA Церетели

Когда женщина в фокусе - интересная выставка картин Лии Швелидзе открывается в грузинской столице 20.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-20T17:20+0400

2021-10-20T17:20+0400

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музей современного искусства зураба церетели

выставка

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Персональная выставка грузинской художницы Лии Швелидзе "Взгляд" открывается в Музее современного искусства Зураба Церетели (Moma Tbilisi) в Тбилиси 20 октября.С творчеством Лии Швелидзе хорошо знакомы в Грузии и за рубежом. Ее работы активно экспонируются в музеях и галереях, а также хранятся в частных коллекциях разных стран. В 1987-1991 Швелидзе успешно работала в мастерской Тбилисского государственного театра им. К. Марджанишвили вместе с художниками группы "Десятый этаж". Участвовала в различных местных и зарубежных фестивалях и групповых выставках. Одной из ярких работ живописца является серия экспозиций "Сядь".В ранних работах Лии Швелидзе доминировал стиль поп-арт и абстрактный экспрессионизм. В 1980-1990 Лия рисовала на огромных полотнах, к которым вновь вернулась в 2015 году. Главной же темой художницы всегда была и остается женщина. В своей персональной выставке "Взгляд" автор объединила картины разных периодов и полотна, выполненные в разной технике. Но характер экспозиции неизменен - он посвящен женской половине человечества.Женское лицо - именно оно стало предметом творческого интереса для художницы Лии Швелидзе."У Швелидзе лицо женщины стоит на границе конкретного и общего. Оно знакомое, но в то же время такое отчужденное. Именно в этой "пограничности" и встречаются взгляды художника и зрителя", - говорится в анонсе выставки, которая продлится в Moma Tbilisi до 20 ноября 2021 года включительно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, грузия, тбилиси, музей современного искусства зураба церетели, выставка