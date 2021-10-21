https://sputnik-georgia.ru/20211021/administratsiya-tyurem-poyavleniem-pered-kamerami-saakashvili-narushil-rasporyadok-261385778.html
Администрация тюрем: появлением перед камерами Саакашвили нарушил распорядок
Администрация тюрем: появлением перед камерами Саакашвили нарушил распорядок
Саакашвили во время обращения к сторонникам находился не в камере, а в помещении для принятия душа, куда конвойным входить запрещено 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T22:29+0400
2021-10-21T22:29+0400
2021-10-21T22:29+0400
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михаил саакашвили
специальная пенитенциарная служба
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Саакашвили своим общением со сторонниками и появлением перед камерами нарушил правила тюрьмы , говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии.Сегодня Саакашвили из окна одной из камер тюрьмы общался со своими сторонниками. Экс-президент Грузии прокричал, что он их любит и помахал им. Эти кадры попали во все грузинские СМИ.Администрация тюрьмы поясняет, что в это время Саакашвили находился не в камере, а в помещении для принятия душа, куда конвойным входить запрещено."Он нарушил внутренний распорядок пенитенциарного учреждения", - отмечается в сообщении.В частности по данным службы, экс-президент Грузии нарушил правило, запрещающее шуметь или предпринимать иные действия, которые нарушают порядок или мешают нормальному функционированию учреждения.При этом Специальная пенитенциарная служба не указывает последует ли наказание Саакашвили за его поступок.Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии экс-президент является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави по окончательному обвинительному приговору по двум делам. В день ареста он объявил голодовку с требованием своего освобождения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, михаил саакашвили, специальная пенитенциарная служба, возвращение и арест саакашвили
Администрация тюрем: появлением перед камерами Саакашвили нарушил распорядок
Саакашвили во время обращения к сторонникам находился не в камере, а в помещении для принятия душа, куда конвойным входить запрещено
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik.
Саакашвили своим общением со сторонниками и появлением перед камерами нарушил правила тюрьмы , говорится в сообщении
Специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии.
Сегодня Саакашвили из окна одной из камер тюрьмы общался со своими сторонниками. Экс-президент Грузии прокричал, что он их любит и помахал им. Эти кадры попали во все грузинские СМИ.
Администрация тюрьмы поясняет, что в это время Саакашвили находился не в камере, а в помещении для принятия душа, куда конвойным входить запрещено.
"Он нарушил внутренний распорядок пенитенциарного учреждения", - отмечается в сообщении.
В частности по данным службы, экс-президент Грузии нарушил правило, запрещающее шуметь или предпринимать иные действия, которые нарушают порядок или мешают нормальному функционированию учреждения.
"Это считается дисциплинарным нарушением, нарушает устав учреждения и наносит вред порядку и безопасности. Служащие учреждения быстро пресекли незаконное действие Михаила Саакашвили и отреагировали в соответствии с законом", - отмечается в сообщении.
При этом Специальная пенитенциарная служба не указывает последует ли наказание Саакашвили за его поступок.
Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии экс-президент является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави по окончательному обвинительному приговору по двум делам. В день ареста он объявил голодовку с требованием своего освобождения.
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