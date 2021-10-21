https://sputnik-georgia.ru/20211021/advokaty-saakashvili-opasayutsya-za-bezopasnost-eks-prezidenta-261368688.html

Адвокаты Саакашвили опасаются за безопасность экс-президента

Адвокаты Саакашвили опасаются за безопасность экс-президента

Адвокаты Саакашвили считают, что власти готовят провокацию против экс-президента 21.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-21T14:56+0400

2021-10-21T14:56+0400

2021-10-21T15:06+0400

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грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Жизни экс-президента Грузии Михаила Саакашвили будет грозить опасность, если его переведут в тюремную больницу, заявил адвокат экс-президента Бека Басилая журналистам после встречи с подзащитным в тюрьме.Саакашвили голодает в тюрьме 21 день. Накануне он заявил, что согласен на прием лекарств, назначенных консилиумом врачей, но не намерен прекращать голодовку. В то же время министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что в случае необходимости Саакашвили могут госпитализировать в тюремную больницу №18 в Глдани.По его словам, в глданской тюрьме находятся тысячи граждан, осужденных за разные преступления, поэтому лечение президента в тюремной больнице не безопасно.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя – политзаключенным, а обвинения – сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили