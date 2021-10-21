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Адвокаты Саакашвили опасаются за безопасность экс-президента
Адвокаты Саакашвили опасаются за безопасность экс-президента
Адвокаты Саакашвили считают, что власти готовят провокацию против экс-президента 21.10.2021, Sputnik Грузия
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михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Жизни экс-президента Грузии Михаила Саакашвили будет грозить опасность, если его переведут в тюремную больницу, заявил адвокат экс-президента Бека Басилая журналистам после встречи с подзащитным в тюрьме.Саакашвили голодает в тюрьме 21 день. Накануне он заявил, что согласен на прием лекарств, назначенных консилиумом врачей, но не намерен прекращать голодовку. В то же время министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что в случае необходимости Саакашвили могут госпитализировать в тюремную больницу №18 в Глдани.По его словам, в глданской тюрьме находятся тысячи граждан, осужденных за разные преступления, поэтому лечение президента в тюремной больнице не безопасно.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя – политзаключенным, а обвинения – сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Адвокаты Саакашвили опасаются за безопасность экс-президента

14:56 21.10.2021 (обновлено: 15:06 21.10.2021)
251
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliРуставская тюрьма
Руставская тюрьма - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Адвокаты Саакашвили считают, что власти готовят провокацию против экс-президента
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Жизни экс-президента Грузии Михаила Саакашвили будет грозить опасность, если его переведут в тюремную больницу, заявил адвокат экс-президента Бека Басилая журналистам после встречи с подзащитным в тюрьме.
Саакашвили голодает в тюрьме 21 день. Накануне он заявил, что согласен на прием лекарств, назначенных консилиумом врачей, но не намерен прекращать голодовку. В то же время министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что в случае необходимости Саакашвили могут госпитализировать в тюремную больницу №18 в Глдани.

"Это недостойное поведение действующих властей, которые ранее заявляли, что Михаила Саакашвили, в случае госпитализации, переведут в любую клинику, на которую он укажет. Все это указывает, что власти готовят провокацию против Саакашвили", – сказал Басилая.

По его словам, в глданской тюрьме находятся тысячи граждан, осужденных за разные преступления, поэтому лечение президента в тюремной больнице не безопасно.
Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя – политзаключенным, а обвинения – сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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