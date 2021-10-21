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https://sputnik-georgia.ru/20211021/anadolu-efes---uniks-prognoz-na-match-basketbolnoy-evroligi-261360968.html
"Анадолу Эфес" - УНИКС: прогноз на матч баскетбольной Евролиги
"Анадолу Эфес" - УНИКС: прогноз на матч баскетбольной Евролиги
Пятый тур баскетбольной Евролиги откроется матчем в Стамбуле, где местный "Анадолу Эфес" примет казанский УНИКС. Эта встреча начнется в 21:00 по тбилисскому... 21.10.2021, Sputnik Грузия
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2021-10-21T12:34+0400
спорт
баскетбол
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"Эфес" – действующий победитель Евролиги, но старт нынешнего сезона турки откровенно провалили. Подопечные Эргина Атамана проиграли четыре стартовых матча турнира – это антирекорд Евролиги. Справедливости ради стоит отметить, что три из этих встреч были против сильнейших клубов Европы – мадридского "Реала" (69:82), московского ЦСКА (96:100) и "Милана" (71:75).Также нельзя обойти стороной тот факт, что на данный момент у "Эфеса" самая слабая оборона. Средний показатель за четыре матча составил 83 очка.Не блещет в Евролиге и казанский УНИКС. В трех матчах только одна победа – над "Баварией" дома (73:70). Могли подопечные Велимира Перасовича обыграть и "Монако", но основное время встречи завершилось вничью, а в овертайме французы дожали хозяев (80:88).УНИКС второй раз подряд сыграет в Стамбуле. В прошлом туре казанцы встречались с "Фенербахче" и тот матч российский клуб постарается как можно быстрее вычеркнуть из своей памяти. УНИКС проиграл 41:80, обновив клубный антирекорд.Действующему чемпиону Евролиги уже пора начинать выходить на должный уровень. Да и перед болельщиками неплохо было бы реабилитироваться за провальный старт. Как мне кажется, всю свою злость, в первую очередь на самих себя, "Анадолу" выместит на УНИКС и одержит крупную и убедительную победу. Рискну предположить, что "Эфес" обыграет гостей с разницей минимум в 12 очков.Ставка: победа "Анадолу Эфес" с форой (-11.5) за 1,84.
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спорт, баскетбол

"Анадолу Эфес" - УНИКС: прогноз на матч баскетбольной Евролиги

12:26 21.10.2021 (обновлено: 12:34 21.10.2021)
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© photo: Sputnik / Ksenia Bogdanova / Перейти в фотобанкИгроки УНИКСа Айзея Канаан (слева) и Джордан Морган
Игроки УНИКСа Айзея Канаан (слева) и Джордан Морган - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
© photo: Sputnik / Ksenia Bogdanova
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Нодар Майсурадзе - Sputnik Грузия
Нодар Майсурадзе
спортивный журналист
Все материалы
Пятый тур баскетбольной Евролиги откроется матчем в Стамбуле, где местный "Анадолу Эфес" примет казанский УНИКС. Эта встреча начнется в 21:00 по тбилисскому времени
"Эфес" – действующий победитель Евролиги, но старт нынешнего сезона турки откровенно провалили. Подопечные Эргина Атамана проиграли четыре стартовых матча турнира – это антирекорд Евролиги. Справедливости ради стоит отметить, что три из этих встреч были против сильнейших клубов Европы – мадридского "Реала" (69:82), московского ЦСКА (96:100) и "Милана" (71:75).
Также нельзя обойти стороной тот факт, что на данный момент у "Эфеса" самая слабая оборона. Средний показатель за четыре матча составил 83 очка.
© photo: Sputnik / Mikhail Serbin / Перейти в фотобанкБаскетбол. Евролига. Матч "Анадолу Эфес" - ЦСКА
Баскетбол. Евролига. Матч Анадолу Эфес - ЦСКА - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
Баскетбол. Евролига. Матч "Анадолу Эфес" - ЦСКА
© photo: Sputnik / Mikhail Serbin
/
Перейти в фотобанк
Не блещет в Евролиге и казанский УНИКС. В трех матчах только одна победа – над "Баварией" дома (73:70). Могли подопечные Велимира Перасовича обыграть и "Монако", но основное время встречи завершилось вничью, а в овертайме французы дожали хозяев (80:88).
УНИКС второй раз подряд сыграет в Стамбуле. В прошлом туре казанцы встречались с "Фенербахче" и тот матч российский клуб постарается как можно быстрее вычеркнуть из своей памяти. УНИКС проиграл 41:80, обновив клубный антирекорд.
Действующему чемпиону Евролиги уже пора начинать выходить на должный уровень. Да и перед болельщиками неплохо было бы реабилитироваться за провальный старт. Как мне кажется, всю свою злость, в первую очередь на самих себя, "Анадолу" выместит на УНИКС и одержит крупную и убедительную победу. Рискну предположить, что "Эфес" обыграет гостей с разницей минимум в 12 очков.
Ставка: победа "Анадолу Эфес" с форой (-11.5) за 1,84.
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