https://sputnik-georgia.ru/20211021/anadolu-efes---uniks-prognoz-na-match-basketbolnoy-evroligi-261360968.html

"Анадолу Эфес" - УНИКС: прогноз на матч баскетбольной Евролиги

"Анадолу Эфес" - УНИКС: прогноз на матч баскетбольной Евролиги

Пятый тур баскетбольной Евролиги откроется матчем в Стамбуле, где местный "Анадолу Эфес" примет казанский УНИКС. Эта встреча начнется в 21:00 по тбилисскому... 21.10.2021, Sputnik Грузия

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спорт

баскетбол

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"Эфес" – действующий победитель Евролиги, но старт нынешнего сезона турки откровенно провалили. Подопечные Эргина Атамана проиграли четыре стартовых матча турнира – это антирекорд Евролиги. Справедливости ради стоит отметить, что три из этих встреч были против сильнейших клубов Европы – мадридского "Реала" (69:82), московского ЦСКА (96:100) и "Милана" (71:75).Также нельзя обойти стороной тот факт, что на данный момент у "Эфеса" самая слабая оборона. Средний показатель за четыре матча составил 83 очка.Не блещет в Евролиге и казанский УНИКС. В трех матчах только одна победа – над "Баварией" дома (73:70). Могли подопечные Велимира Перасовича обыграть и "Монако", но основное время встречи завершилось вничью, а в овертайме французы дожали хозяев (80:88).УНИКС второй раз подряд сыграет в Стамбуле. В прошлом туре казанцы встречались с "Фенербахче" и тот матч российский клуб постарается как можно быстрее вычеркнуть из своей памяти. УНИКС проиграл 41:80, обновив клубный антирекорд.Действующему чемпиону Евролиги уже пора начинать выходить на должный уровень. Да и перед болельщиками неплохо было бы реабилитироваться за провальный старт. Как мне кажется, всю свою злость, в первую очередь на самих себя, "Анадолу" выместит на УНИКС и одержит крупную и убедительную победу. Рискну предположить, что "Эфес" обыграет гостей с разницей минимум в 12 очков.Ставка: победа "Анадолу Эфес" с форой (-11.5) за 1,84.

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2021

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спорт, баскетбол