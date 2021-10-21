https://sputnik-georgia.ru/20211021/bolshaya-press-konferentsiya-putina-proydet-v-dekabre-261354803.html
Большая пресс-конференция Путина пройдет в декабре
Большая пресс-конференция Путина пройдет в декабре
Глава России ответит на вопросы российских и иностранных журналистов 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T11:29+0400
2021-10-21T11:29+0400
2021-10-21T11:29+0400
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина планируется на декабрь, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.Мероприятие не будут совмещать с другими форматами, отметил представитель Кремля.Первая большая пресс-конференция президента России прошла в 2001 году по инициативе Владимира Путина. С тех пор он ежегодно в прямом эфире отвечает на вопросы российских и иностранных журналистов. Исключением стали 2005 год (мероприятие не проводилось) и 2009–2011 годы, когда он занимал пост премьер-министра.Как правило, сначала глава государства озвучивает основные экономические и социальные показатели. После журналисты задают вопросы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, владимир путин, пресс-конференция, новости из россии
Большая пресс-конференция Путина пройдет в декабре
Глава России ответит на вопросы российских и иностранных журналистов
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik.
Традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина планируется на декабрь, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости
.
Мероприятие не будут совмещать с другими форматами, отметил представитель Кремля.
"В этом году уже была прямая линия. Поэтому речь идет о ежегодной пресс-конференции", — уточнил Песков.
Первая большая пресс-конференция президента России прошла в 2001 году по инициативе Владимира Путина. С тех пор он ежегодно в прямом эфире отвечает на вопросы российских и иностранных журналистов. Исключением стали 2005 год (мероприятие не проводилось) и 2009–2011 годы, когда он занимал пост премьер-министра.
Как правило, сначала глава государства озвучивает основные экономические и социальные показатели. После журналисты задают вопросы.
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