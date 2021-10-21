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Бюджет Тбилиси увеличился – на что пойдут деньги

Бюджет Тбилиси увеличился – на что пойдут деньги

Часть средств пойдет на строительство и ремонт инженерных построек и инфраструктурные проекты 21.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Сакребуло (горсовет) Тбилиси утвердил поправки в бюджет столицы на 2021 год, согласно которым ассигнования столичного бюджета увеличились на 350 миллионов лари (111,4 млн долларов).Согласно проекту, ассигнования столичного бюджета определены в размере более 1,2 миллиарда лари (382 млн долларов), из которых более миллиарда лари – деньги самого Тбилиси.Часть средств из 350 миллионов пойдет на строительство и ремонт инженерных построек и инфраструктурные проекты, экспертизы зданий, исследования, консервацию зданий и так далее.Также деньги потратят на благоустройство и озеленение города.Помимо поправок в бюджет 2021 года, в сакребуло активно ведется работа над финансовым документом 2022 года. Принимать его будет в декабре новое сакребуло, сформированная по итогам двух туров выборов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, тбилиси