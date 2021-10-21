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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211021/esli-by-ya-byl-merom-zhiteli-tbilisi-rasskazali-o-problemakh-goroda-261378226.html
"Если бы я был мэром…": Жители Тбилиси рассказали о проблемах города
"Если бы я был мэром…": Жители Тбилиси рассказали о проблемах города
"Что бы вы сделали, если бы стали мэром Тбилиси?" - с таким вопросом к жителям столицы страны съемочная группа Sputnik Грузия прошлась по центральным улицам... 21.10.2021, Sputnik Грузия
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местные выборы в грузии 2021
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Жители Тбилиси поделились своими мыслями и высказали мнения о развитии столицы. Примечательно, что большинство из них говорили об одних и тех же проблемах: о чистоте улиц, об экологии, о большом количестве частных автомобилей в центре города. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Из последней проблемы следует еще одна – заторы на дорогах и перегруженность центральных автотрасс города. Некоторые жители также назвали проблемой затянувшийся ремонт некоторых улиц, который не проводится своевременно.Среди опрошенных тбилисцев были и те, кто сказал, что доволен нынешним мэром Тбилиси.
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"Если бы я был мэром…": Жители Тбилиси рассказали о проблемах города

17:35 21.10.2021 (обновлено: 17:44 21.10.2021)
173
© video: Sputnik / Natia Kvartskhava, Alex Shlamov
"Что бы вы сделали, если бы стали мэром Тбилиси?" - с таким вопросом к жителям столицы страны съемочная группа Sputnik Грузия прошлась по центральным улицам города
Жители Тбилиси поделились своими мыслями и высказали мнения о развитии столицы. Примечательно, что большинство из них говорили об одних и тех же проблемах: о чистоте улиц, об экологии, о большом количестве частных автомобилей в центре города.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Из последней проблемы следует еще одна – заторы на дорогах и перегруженность центральных автотрасс города. Некоторые жители также назвали проблемой затянувшийся ремонт некоторых улиц, который не проводится своевременно.
Среди опрошенных тбилисцев были и те, кто сказал, что доволен нынешним мэром Тбилиси.
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