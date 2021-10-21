https://sputnik-georgia.ru/20211021/esli-by-ya-byl-merom-zhiteli-tbilisi-rasskazali-o-problemakh-goroda-261378226.html

"Если бы я был мэром…": Жители Тбилиси рассказали о проблемах города

"Если бы я был мэром…": Жители Тбилиси рассказали о проблемах города

"Что бы вы сделали, если бы стали мэром Тбилиси?" - с таким вопросом к жителям столицы страны съемочная группа Sputnik Грузия прошлась по центральным улицам... 21.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-21T17:35+0400

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Жители Тбилиси поделились своими мыслями и высказали мнения о развитии столицы. Примечательно, что большинство из них говорили об одних и тех же проблемах: о чистоте улиц, об экологии, о большом количестве частных автомобилей в центре города. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Из последней проблемы следует еще одна – заторы на дорогах и перегруженность центральных автотрасс города. Некоторые жители также назвали проблемой затянувшийся ремонт некоторых улиц, который не проводится своевременно.Среди опрошенных тбилисцев были и те, кто сказал, что доволен нынешним мэром Тбилиси.

тбилиси

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