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"Если бы я был мэром…": Жители Тбилиси рассказали о проблемах города
"Если бы я был мэром…": Жители Тбилиси рассказали о проблемах города
"Что бы вы сделали, если бы стали мэром Тбилиси?" - с таким вопросом к жителям столицы страны съемочная группа Sputnik Грузия прошлась по центральным улицам... 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T17:35+0400
2021-10-21T17:35+0400
2021-10-21T17:44+0400
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Жители Тбилиси поделились своими мыслями и высказали мнения о развитии столицы. Примечательно, что большинство из них говорили об одних и тех же проблемах: о чистоте улиц, об экологии, о большом количестве частных автомобилей в центре города. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Из последней проблемы следует еще одна – заторы на дорогах и перегруженность центральных автотрасс города. Некоторые жители также назвали проблемой затянувшийся ремонт некоторых улиц, который не проводится своевременно.Среди опрошенных тбилисцев были и те, кто сказал, что доволен нынешним мэром Тбилиси.
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видео, тбилиси, мультимедиа, опрос, выборы, видео
"Если бы я был мэром…": Жители Тбилиси рассказали о проблемах города
17:35 21.10.2021 (обновлено: 17:44 21.10.2021)
"Что бы вы сделали, если бы стали мэром Тбилиси?" - с таким вопросом к жителям столицы страны съемочная группа Sputnik Грузия прошлась по центральным улицам города
Жители Тбилиси поделились своими мыслями и высказали мнения о развитии столицы. Примечательно, что большинство из них говорили об одних и тех же проблемах: о чистоте улиц, об экологии, о большом количестве частных автомобилей в центре города.
Из последней проблемы следует еще одна – заторы на дорогах и перегруженность центральных автотрасс города. Некоторые жители также назвали проблемой затянувшийся ремонт некоторых улиц, который не проводится своевременно.
Среди опрошенных тбилисцев были и те, кто сказал, что доволен нынешним мэром Тбилиси.