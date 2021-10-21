https://sputnik-georgia.ru/20211021/ezhenedelnyy-brifing-marii-zakharovoy---video-261378121.html
Еженедельный брифинг Марии Захаровой - видео
Еженедельный брифинг Марии Захаровой - видео
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T16:27+0400
2021-10-21T16:27+0400
2021-10-21T17:35+0400
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мария захарова
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Мария Захарова проводит еженедельный брифинг. Официальный представитель МИД России по сложившейся из-за пандемии традиции комментирует главные внешнеполитические темы и отвечает на вопросы журналистов в формате видеоконференции.
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политика, россия, видео, мультимедиа, мария захарова, видео
Еженедельный брифинг Марии Захаровой - видео
16:27 21.10.2021 (обновлено: 17:35 21.10.2021)
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой
Мария Захарова проводит еженедельный брифинг. Официальный представитель МИД России по сложившейся из-за пандемии традиции комментирует главные внешнеполитические темы и отвечает на вопросы журналистов в формате видеоконференции.