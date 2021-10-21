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Главное о COVID на 21 октября: Тбилиси антилидер по числу зараженных
Главное о COVID на 21 октября: Тбилиси антилидер по числу зараженных
Самым опасным в плане ковид-заражения городом в стране по-прежнему остается Тбилиси, за ним следуют регионы Имерети и Кахети 21.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Грузинские врачи из 4 411 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 1 456 фактов, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев выглядит COVID-19 следующим образом: в Аджарии – 111, Имерети – 827, Квемо Картли – 293, Шида Картли – 347, Гурии – 93, Самегрело - Земо Сванети – 348, Кахети – 696, Мцхета-Мтианети – 104, Самцхе-Джавахети – 88, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 48.В стране за последние сутки сделано 53 700 тестов на коронавирус: 33 678 – на антиген, 20 022 – ПЦР-теста и выявлено 4 411 новых случаев инфекции.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 680 182 случая инфицирования. За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 896 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 622 181 пациент.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 29 пациентов, а с начала пандемии – 9 617.Показатель положительности по данным на 20 октября составляет 8,21%, за две недели – 8,83%, за семь дней – 9,05%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Главное о COVID на 21 октября: Тбилиси антилидер по числу зараженных

12:01 21.10.2021
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Тбилиси - пожилая женщина в маске идет по Метехскому мосту
Вид на город Тбилиси - пожилая женщина в маске идет по Метехскому мосту - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Самым опасным в плане ковид-заражения городом в стране по-прежнему остается Тбилиси, за ним следуют регионы Имерети и Кахети
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Грузинские врачи из 4 411 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 1 456 фактов, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
Ковид-география остальных случаев выглядит COVID-19 следующим образом: в Аджарии – 111, Имерети – 827, Квемо Картли – 293, Шида Картли – 347, Гурии – 93, Самегрело - Земо Сванети – 348, Кахети – 696, Мцхета-Мтианети – 104, Самцхе-Джавахети – 88, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 48.
В стране за последние сутки сделано 53 700 тестов на коронавирус: 33 678 – на антиген, 20 022 – ПЦР-теста и выявлено 4 411 новых случаев инфекции.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 680 182 случая инфицирования. За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 896 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 622 181 пациент.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 29 пациентов, а с начала пандемии – 9 617.
На данный момент в Грузии 48 358 активных случаев, из них 5 725 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 367 пациентов тяжелое, из них 289 подключены к аппарату искусственного дыхания. При этом 1 012 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 41 621 инфицированный пациент проходит курс лечения дома. В карантинных пространствах остаются 48 человек, а в самоизоляции – 36 225.
Показатель положительности по данным на 20 октября составляет 8,21%, за две недели – 8,83%, за семь дней – 9,05%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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