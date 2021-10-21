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Главный матч чемпионата Грузии по футболу завершился вничью
Главный матч чемпионата Грузии по футболу завершился вничью
В нынешнем сезоне клубы встречались четыре раза и в трех предыдущих встречах победу одержало "Динамо" Батуми 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T13:01+0400
2021-10-21T13:01+0400
спорт
грузия
футбол
фк "динамо" тбилиси
клуб "динамо" батуми
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ТБИЛИСИ, 21 окт – Sputnik. Футбольные клубы "Динамо" Батуми и "Динамо" Тбилиси сыграли вничью 1:1 в главном матче Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу.Перед XXX туром черноморский клуб опережал столичную команду на семь очков, и для динамовцев Тбилиси очная встреча была чуть ли не последней возможностью вновь включиться в борьбу за чемпионство.Игра началась, как говорится, без разведки и "Динамо" Тбилиси вышло вперед уже на 18 минуте. Фланговый навес Левана Харабадзе в одно касание замкнул Осей Барнс. Через несколько минут гости должны были увеличить свое преимущество, но Зоран Марушич не реализовал выход один на один. Голкипер батумцев Лазарь Купатадзе спас свою команду.На 38 минуте хозяева сумели отыграться. Подопечные Гии Гегучадзе перехватили мяч вблизи штрафной гостей, разыграли незамысловатую стенку и Джаба Джигаури с линии штрафной сравнял счет.Вторая половина встречи зрелищной не получилась. "Динамо" Батуми владело игровым и территориальным преимуществом, а столичные футболисты пытались играть на контратаках, из которых не извлекли никакой пользы. В итоге ничья 1:1, которая, безусловно, на руку хозяевам, сохранившим отрыв в семь очков."Я положительно оценю результат – мы сохранили комфортный очковый перевес. Судьба чемпионства решится в оставшихся матчах. Надеюсь, что это произойдет быстро", – прокомментировал итог встречи главный тренер "Динамо" Батуми Гия Гегучадзе.Стоит отметить и великолепный перфоманс батумских болельщиков, которых допустили на стадион в ограниченном количестве (из-за ковид-ограничений). Но даже семь тысяч фанатов поддержали свою команду должным образом.В нынешнем сезоне клубы встречались четыре раза и в трех предыдущих встречах победу одержало "Динамо" Батуми (1:0, 1:0, 2:1).За шесть туров до завершения национального первенства "Динамо" Батуми опережает "Динамо" Тбилиси на семь очков и впервые в своей истории может стать чемпионом страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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спорт, грузия, футбол, фк "динамо" тбилиси, клуб "динамо" батуми

Главный матч чемпионата Грузии по футболу завершился вничью

13:01 21.10.2021
216
© FB / FC Dinamo Batumi"Динамо" Батуми
Динамо Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
© FB / FC Dinamo Batumi
В нынешнем сезоне клубы встречались четыре раза и в трех предыдущих встречах победу одержало "Динамо" Батуми
ТБИЛИСИ, 21 окт – Sputnik. Футбольные клубы "Динамо" Батуми и "Динамо" Тбилиси сыграли вничью 1:1 в главном матче Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу.
Перед XXX туром черноморский клуб опережал столичную команду на семь очков, и для динамовцев Тбилиси очная встреча была чуть ли не последней возможностью вновь включиться в борьбу за чемпионство.
Игра началась, как говорится, без разведки и "Динамо" Тбилиси вышло вперед уже на 18 минуте. Фланговый навес Левана Харабадзе в одно касание замкнул Осей Барнс. Через несколько минут гости должны были увеличить свое преимущество, но Зоран Марушич не реализовал выход один на один. Голкипер батумцев Лазарь Купатадзе спас свою команду.
На 38 минуте хозяева сумели отыграться. Подопечные Гии Гегучадзе перехватили мяч вблизи штрафной гостей, разыграли незамысловатую стенку и Джаба Джигаури с линии штрафной сравнял счет.
Вторая половина встречи зрелищной не получилась. "Динамо" Батуми владело игровым и территориальным преимуществом, а столичные футболисты пытались играть на контратаках, из которых не извлекли никакой пользы. В итоге ничья 1:1, которая, безусловно, на руку хозяевам, сохранившим отрыв в семь очков.
"Я положительно оценю результат – мы сохранили комфортный очковый перевес. Судьба чемпионства решится в оставшихся матчах. Надеюсь, что это произойдет быстро", – прокомментировал итог встречи главный тренер "Динамо" Батуми Гия Гегучадзе.
Стоит отметить и великолепный перфоманс батумских болельщиков, которых допустили на стадион в ограниченном количестве (из-за ковид-ограничений). Но даже семь тысяч фанатов поддержали свою команду должным образом.
В нынешнем сезоне клубы встречались четыре раза и в трех предыдущих встречах победу одержало "Динамо" Батуми (1:0, 1:0, 2:1).
За шесть туров до завершения национального первенства "Динамо" Батуми опережает "Динамо" Тбилиси на семь очков и впервые в своей истории может стать чемпионом страны.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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