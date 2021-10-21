https://sputnik-georgia.ru/20211021/glavnyy-trener-gruzinskogo-chernogo-lva-otsenil-sopernikov-iz-rossii-261369836.html

Главный тренер грузинского "Черного льва" оценил соперников из России

Главный тренер грузинского "Черного льва" оценил соперников из России

Матч между "Черным львом" и "Локомотивом-Пенза" состоится 23 октября 21.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-21T15:41+0400

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спорт

грузия

регби

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ТБИЛИСИ, 21 окт – Sputnik. Главный тренер грузинской франшизы "Черный лев" Леван Маисашвили в преддверии второго матча Суперкубка Европы по регби против "Локомотива-Пенза", назвал главное преимущество соперника."Главное преимущество "Локомотива" в том, что это сыгранная команда. В их составе высокие и крепкие ребята, которые уверенно играют в коридоре и в схватке. В команде много грузинских регбистов, отлично смотрящихся на своих позициях", – приводит слова Маисашвили пресс-служба Союза регби Грузии.Прокомментировал Маисашвили и состояние своих подопечных после победы над "Тель-Авив Хит" (33:10) в первом матче Суперкубка и перед выездом в Пензу:"После игры с израильтянами у некоторых игроков были легкие повреждения и им понадобилась определенная реабилитация. Но сейчас все в порядке и мы уже тренируемся в полном составе. Очень надеюсь, что качество игры во втором матче улучшится, по сравнению с первым матчем. В принципе, это и есть наша цель – улучшать игру от матча к матчу, уделять внимание деталям и дать возможность игрокам приобрести опыт выступления в международных встречах".Но есть в составе "Черного льва" и очень серьезная проблема. В матче против "Локомотива" не сыграет Сосо Матиашвили."К сожалению, на продолжительный срок выбыл Сосо Матиашвили. В матче против "Тель-Авива" он травмировал колено, у него повреждены связки. Понадобится операция", – сказал Маисашвили.В Пензу грузинская команда отправится в пятницу, 22 октября.В первом матче Суперкубка Европы грузинская франшиза "Черный лев" на своем поле обыграла израильский "Тель-Авив Хит" со счетом 33:10 и разместилась на втором месте в группе Восточной конференции.Что касается "Локомотива", то российский клуб замыкает квартет, проиграв оба стартовых матча турнира.Матч между "Черным львом" и "Локомотивом-Пенза" состоится 23 октября и начнется в 13:30 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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