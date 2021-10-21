https://sputnik-georgia.ru/20211021/goroskop-na-segodnya-22-oktyabrya-2021-po-znakam-zodiaka-261330445.html

Гороскоп на сегодня 22 октября 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 22 октября 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на пятницу, 22 октября, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет воплотить в жизнь самые смелые идеи, сменить работу на более интересную, а кого ждет сложный день, полный проблем

2021-10-21T09:52+0400

2021-10-21T09:52+0400

2021-10-21T09:52+0400

гороскоп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24486/22/244862252_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3a25ef6cac26c0eef7fbfd533971003c.jpg

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 22 октября, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.По гороскопу Овнов 22 октября ждет сложный день – избежать неприятностей на работе поможет интуиция. Рассчитывать на чью-то помощь знаку зодиака сегодня не стоит – все преграды преодолевать им придется самостоятельно. Несдержанность в поступках и категоричность в суждениях неблагоприятно отразится на отношениях с близкими. Чтобы уладить конфликты, звезды советуют немного умерить гордыню. Овнам звезды обещают сегодня бурный, но не продолжительный роман.Тельцам 22 октября следует воздерживаться от скандалов, конфликтов и решить проблемы пустив в ход свое обаяние. В тоже время космос обещает, что сегодня наконец-то начнут приносить доход проекты прошлых лет, которые казались безнадежными. Благоприятно сегодня для активного отдыха и прогулок на свежем воздухе. Гороскоп рекомендует уделить внимание здоровью. К вечеру у некоторых представителей знака зодиака может обостриться депрессия.Близнецам 22 октября следует быть очень внимательными при совершении финансовых расчетов. День благоприятен для общения с друзьями и приема гостей. Знак зодиака должен провести как можно больше времени на свежем воздухе. Вечером вероятны конфликты в семье, вспышка ревности или ссора между супругами из-за денег. В личной жизни одиноких Близнецов возможны изменения, которые заставят знак зодиака пересмотреть приоритеты и свое отношение к партнеру.От Раков 22 октября работа потребует максимальной отдачи - руководство поручит им новый проект и даст при его выполнении непривычные полномочия. Гороскоп рекомендует знаку зодиака приготовиться к неприятному разговору, так как могут нагрянуть кредиторы, у которых они занимали деньги. Ракам следует уделять внимание окружающим их людям, так как в последнее время они были настолько сосредоточены на работе, что полностью забыли о родных и близких.Львам 22 октября космос преподнесет приятный сюрприз. Они смогут заключить выгодную сделку, а также получить предложение перейти на более интересную работу. Гороскоп рекомендует знаку зодиака избавиться от привычки тратить деньги на ненужные вещи, так как в скором времени им потребуется крупная сумма. Семейным Львам звезды советуют посвятить свободное время совместной развлекательной программе, а одиноким – разобраться в своих чувствах.Взаимоотношения Дев с партнерами и коллегами по работе могут сегодня осложниться, поэтому от активных действий им лучше отказаться. Воздержаться знаку зодиака следует и от резких высказываний и суждений, о которых потом можно пожалеть. Вечер лучше провести в кругу родных. Девы почувствуют, как уют семейного гнездышка помогает набраться сил. Одиноким представителям знака зодиака, которые тяготятся отношениями, пора перестать играть в любовь, а вот у семейных чувства обновятся.Весам 22 октября гороскоп сулит удачу. Ключом к успеху станет умение знака зодиака ладить с людьми и строить доверительные отношения в команде. Сегодня высока вероятность финансовых потерь – гороскоп советует Весам принять соответствующие меры. Гороскоп не рекомендует представителям знака зодиака рассчитывать сегодня на успех в любовных делах. Весам сегодня нужно вспомнить о здоровье – курс лечебной гимнастики поможет избежать проблем с суставами и позвоночником.К Скорпионам космос 22 октября благосклонен и преподнесет им массу сюрпризов. В тоже время гороскоп рекомендует не начинать сегодня новые проекты и предлагает, отменив все визиты, отдыхать сегодня в кругу семьи и друзей, где жизненные силы знака зодиака возобновятся и окрепнут. Благоприятно сегодня для покупок и приобретений, а также объяснений в любви. Семейным представителям знака зодиака необходимо освежить свои отношения с партнером.Стрельцам 22 октября придется работать засучив рукава. Вероятны конфликты с людьми, от которых зависит их финансовое положение. К крупным финансовым потерям также могут привести непорядочность партнеров или ложные обещания. Неблагоприятно сегодня и в супружеских отношениях – отдалиться могут даже стабильные пары. Поэтому звезды не советуют представителям знака зодиака принимать сегодня важные решения, связанные с личными отношениями.Козерогам звезды советуют 22 октября отложить принятие серьезных решений и воздержатся от активных действий в профессиональной деятельности. Вероятны неожиданные проблемы, которые существенно ухудшат финансовое положение знака зодиака и отразятся на отношениях с близким человеком. Козерогам нужно уделить внимание здоровью – суставы знака зодиака очень уязвимы, поэтому им придется уменьшить физическую нагрузку. Начинать сегодня диету не следует, она будет неэффективной.Гороскоп рекомендует Водолеям быть готовыми получить желаемое в действительности. Интуиция не подведет сегодня знак зодиака и поможет принимать правильные решения, но из-за повышенной агрессивности планет эмоциональное состояние Водолеев может стать нестабильным. По гороскопу, Водолеям, чтобы избежать проблем со здоровьем, следует проводить больше времени на свежем воздухе, а также правильно питаться и воздержаться от спиртных напитков.Рыбам гороскоп рекомендует 22 октября хорошо обдумать все свои действия и не рубить с плеча, чтобы не случилось. Первую половину дня Рыбам следует посвятить оформлению деловых бумаг и документов, а вечер провести в кругу семьи, где жизненные силы знака зодиака возобновятся и окрепнут. Взаимоотношения Рыб с партнерами значительно укрепятся, а одиноким гороскоп советует приготовиться к любовным приключениям, даже если никогда не отличались тягой к авантюризму.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп