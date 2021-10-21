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Грузино-немецкая спецоперация: семь человек задержаны за многомиллионное мошенничество
Грузино-немецкая спецоперация: семь человек задержаны за многомиллионное мошенничество
Задержанные завладели миллионами евро граждан Германии путем мошенничества, после чего отмыли их 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T12:11+0400
2021-10-21T12:11+0400
2021-10-21T12:55+0400
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Следственные органы Грузии и Германии задержали семерых членов транснациональной преступной группировки, говорится в сообщении прокуратуры Грузии. По данным прокураты, задержанные завладели порядка 10 миллионами евро граждан Германии путем мошенничества, после чего отмыли их. Следствие велось на десятках различных локаций в обеих странах.В частности, речь идет о 9 490 991 евро, 16 642 долларах и 218 000 фунтах стерлингов.Преступная схемаПо версии следствия, члены организованной группы в Грузии основали шесть компаний, на базе которых создали т.н. кол-центры. Операторами кол-центров работали лица, владеющие иностранными языками."Сотрудники кол-центра связывались с гражданами Германии и с гражданами других стран, представлялись под вымышленными именами, предоставляли фальшивую информацию о месте компании и предлагали принять участие в электронной торговле ценных бумаг, акций, товарных активов, валют и криптовалют с использованием электронной платформы, созданной преступной группой", - отмечают в прокуратуре.Для начисления сумм от пользователей были созданы десятки электронных торговых платформ.С этих счетов, прикрепленным к зарубежным компаниям, деньги переводились на счета компаний преступной группировки в Грузии, а в поле перевода вводилось фиктивное назначение - якобы за оказанные услуги.В результате грузино-немецкой спецоперации на территории Грузии задержали семь членов группировки. Шестерым из них предъявлены обвинения за мошенничество и легализацию незаконных доходов (отмывание денег), им грозит лишение свободы на срок от девяти до 12 лет. А еще один задержанный будет экстрадирован.Следствие продолжается при активном сотрудничество с германской стороной для идентификации и выявлении других лиц, причастных к незаконной деятельности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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новости, грузия, германия, преступность в грузии, арест
Грузино-немецкая спецоперация: семь человек задержаны за многомиллионное мошенничество
12:11 21.10.2021 (обновлено: 12:55 21.10.2021)
Задержанные завладели миллионами евро граждан Германии путем мошенничества, после чего отмыли их
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik.
Следственные органы Грузии и Германии задержали семерых членов транснациональной преступной группировки, говорится в сообщении
прокуратуры Грузии.
По данным прокураты, задержанные завладели порядка 10 миллионами евро граждан Германии путем мошенничества, после чего отмыли их. Следствие велось на десятках различных локаций в обеих странах.
"В 2015 году граждане Грузии и Израиля <...> сформировали организованную преступную группу структурной формы. В период преступной деятельности члены организованной группы путем мошенничества завладели миллионами евро граждан Германии и преступным путем легализовали незаконный доход", - отметили в ведомстве.
В частности, речь идет о 9 490 991 евро, 16 642 долларах и 218 000 фунтах стерлингов.
Преступная схема
По версии следствия, члены организованной группы в Грузии основали шесть компаний, на базе которых создали т.н. кол-центры. Операторами кол-центров работали лица, владеющие иностранными языками.
"Сотрудники кол-центра связывались с гражданами Германии и с гражданами других стран, представлялись под вымышленными именами, предоставляли фальшивую информацию о месте компании и предлагали принять участие в электронной торговле ценных бумаг, акций, товарных активов, валют и криптовалют с использованием электронной платформы, созданной преступной группой", - отмечают в прокуратуре.
Для начисления сумм от пользователей были созданы десятки электронных торговых платформ.
"Операторы убеждали пользователей, что с их помощью они смогут получить солидную прибыль в случае повышения или снижения цен на электронных торгах. После получения согласия пользователя, средства, выделенные для электронной торговли, были размещены на банковских счетах, находящихся под контролем преступной группы",- отметили в ведомстве.
С этих счетов, прикрепленным к зарубежным компаниям, деньги переводились на счета компаний преступной группировки в Грузии, а в поле перевода вводилось фиктивное назначение - якобы за оказанные услуги.
В результате грузино-немецкой спецоперации на территории Грузии задержали семь членов группировки. Шестерым из них предъявлены обвинения за мошенничество и легализацию незаконных доходов (отмывание денег), им грозит лишение свободы на срок от девяти до 12 лет. А еще один задержанный будет экстрадирован.
Следствие продолжается при активном сотрудничество с германской стороной для идентификации и выявлении других лиц, причастных к незаконной деятельности.
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