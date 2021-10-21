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Грузинский дизайнер Бичолла станет венцом недели моды Mercedes Benz Fashion Week Russia
Грузинский дизайнер Бичолла станет венцом недели моды Mercedes Benz Fashion Week Russia
В показе грузинского модельера примут участие яркие, успешные, звездные девушки и друзья бренда 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T16:26+0400
2021-10-21T16:26+0400
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Знаменитый грузинский дизайнер Бичолла (Bicholla) закроет неделю моды Mercedes Benz Fashion Week Russia своим показом "Сон в летнюю ночь" 25 октября.Модельер сообщил о том, что включен в официальное расписание MBFW Россия и проведет свой показ в Петровском Дворце Москвы. В дефиле, по словам Бичоллы, примут участие "яркие, успешные, звездные девушки и друзья бренда"."Ну что ж, я в предвкушении и считаю минуты, а пока делюсь с вами сокровенным - первым кадром кампейна, который мы воплотили с невероятной командой", - написал Бичолла.Mercedes Benz Fashion Week Russia открылась 19 октября и продлится до 25 октября. Показы проходят как онлайн, так и в оффлайн-формате.Бичолла - известный грузинский и украинский дизайнер. Он окончил Тбилисскую государственную академию изобразительных искусств, а также Центральный колледж искусств и дизайна имени Святого Мартина в Лондоне.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, россия, новости, грузинские дизайнеры, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, новости из россии, бичолла, грузинский шоу-бизнес
Грузинский дизайнер Бичолла станет венцом недели моды Mercedes Benz Fashion Week Russia
В показе грузинского модельера примут участие яркие, успешные, звездные девушки и друзья бренда
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Знаменитый грузинский дизайнер Бичолла (Bicholla) закроет неделю моды Mercedes Benz Fashion Week Russia своим показом "Сон в летнюю ночь" 25 октября.
Модельер сообщил о том, что включен в официальное расписание MBFW Россия и проведет свой показ в Петровском Дворце Москвы. В дефиле, по словам Бичоллы, примут участие "яркие, успешные, звездные девушки и друзья бренда".
"Ну что ж, я в предвкушении и считаю минуты, а пока делюсь с вами сокровенным - первым кадром кампейна, который мы воплотили с невероятной командой", - написал Бичолла.
Mercedes Benz Fashion Week Russia открылась 19 октября и продлится до 25 октября. Показы проходят как онлайн, так и в оффлайн-формате.
Бичолла - известный грузинский и украинский дизайнер. Он окончил Тбилисскую государственную академию изобразительных искусств, а также Центральный колледж искусств и дизайна имени Святого Мартина в Лондоне.
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