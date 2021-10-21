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Грузия и Япония углубляют сотрудничество в разных сферах

Грузия и Япония углубляют сотрудничество в разных сферах

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сфере энергетики, в том числе возобновляемых источников энергии 21.10.2021, Sputnik Грузия

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2021-10-21T21:53+0400

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экономика

новости

грузия

инвестиции

натия турнава

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Крупные японские корпорации заинтересованы в возобновляемых источниках энергии в Грузии, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.Глава Минэкономики Грузии провела онлайн-встречу с представителями правительства и частного сектора Японии, в ходе которой они обсудили двусторонние экономические отношения и приоритетные направления будущего сотрудничества. Обсуждались также вопросы, связанные с инвестиционной активностью Японии на грузинском рынке.Также на встрече было затронуто сотрудничество в сфере гидроэнергетики, производство "зеленого водорода", транспорт, и развитие транспортного коридора. Японская сторона выразила заинтересованность в более глубоком изучении потенциала энергетического сектора Грузии.Во встрече приняли участие директор агентства "Производи в Грузии" Михаил Хидурели, а также представители высшего руководства крупных японских компаний - Kansai Electric Power и Itochu Corporation.На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сфере энергетики, в том числе возобновляемых источников энергии.Было отмечено, что Грузия является привлекательным инвестиционным рынком для японского капитала из-за ее выгодного географического положения и либеральных правил ведения бизнеса.Стороны положительно оценили наличие соглашения о двусторонней защите инвестиций между двумя странами, которое действует с лета 2021 года и является дополнительным стимулом для японских инвесторов вкладывать средства в экономику Грузии.Грузия и Япония установили дипломатические отношения 3 августа 1992 года. Япония оказывает помощь Грузии в развитии сфер экономики, энергетики, медицины, сельского хозяйства, транспорта и инфраструктуры.Товарооборот между двумя странами в 2020 году составил 172,3 миллиона долларов. А с января по сентябрь 2021 года – более 151 миллиона долларов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210727/Grazhdene-Gruzii-i-Yaponii-i-Gruziya-izbegut-dvoynogo-nalogooblozheniya-252439341.html

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экономика, новости, грузия, инвестиции, натия турнава