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Грузия и Япония углубляют сотрудничество в разных сферах
Грузия и Япония углубляют сотрудничество в разных сферах
На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сфере энергетики, в том числе возобновляемых источников энергии 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T21:53+0400
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2021-10-21T21:53+0400
экономика
новости
грузия
инвестиции
натия турнава
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Крупные японские корпорации заинтересованы в возобновляемых источниках энергии в Грузии, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.Глава Минэкономики Грузии провела онлайн-встречу с представителями правительства и частного сектора Японии, в ходе которой они обсудили двусторонние экономические отношения и приоритетные направления будущего сотрудничества. Обсуждались также вопросы, связанные с инвестиционной активностью Японии на грузинском рынке.Также на встрече было затронуто сотрудничество в сфере гидроэнергетики, производство "зеленого водорода", транспорт, и развитие транспортного коридора. Японская сторона выразила заинтересованность в более глубоком изучении потенциала энергетического сектора Грузии.Во встрече приняли участие директор агентства "Производи в Грузии" Михаил Хидурели, а также представители высшего руководства крупных японских компаний - Kansai Electric Power и Itochu Corporation.На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сфере энергетики, в том числе возобновляемых источников энергии.Было отмечено, что Грузия является привлекательным инвестиционным рынком для японского капитала из-за ее выгодного географического положения и либеральных правил ведения бизнеса.Стороны положительно оценили наличие соглашения о двусторонней защите инвестиций между двумя странами, которое действует с лета 2021 года и является дополнительным стимулом для японских инвесторов вкладывать средства в экономику Грузии.Грузия и Япония установили дипломатические отношения 3 августа 1992 года. Япония оказывает помощь Грузии в развитии сфер экономики, энергетики, медицины, сельского хозяйства, транспорта и инфраструктуры.Товарооборот между двумя странами в 2020 году составил 172,3 миллиона долларов. А с января по сентябрь 2021 года – более 151 миллиона долларов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, инвестиции, натия турнава
Грузия и Япония углубляют сотрудничество в разных сферах
На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сфере энергетики, в том числе возобновляемых источников энергии
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Крупные японские корпорации заинтересованы в возобновляемых источниках энергии в Грузии, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.
Глава Минэкономики Грузии провела онлайн-встречу с представителями правительства и частного сектора Японии, в ходе которой они обсудили двусторонние экономические отношения и приоритетные направления будущего сотрудничества. Обсуждались также вопросы, связанные с инвестиционной активностью Японии на грузинском рынке.
"Между нашими странами существует взаимовыгодная нормативная база, поэтому все больше японских инвесторов проявляют интерес к Грузии и больше грузинской продукции поступает на японский рынок. Это поможет укрепить связи между двумя странами, что в конечном итоге принесет пользу как Грузии, так и Японии", - сказала Турнава.
Также на встрече было затронуто сотрудничество в сфере гидроэнергетики, производство "зеленого водорода", транспорт, и развитие транспортного коридора. Японская сторона выразила заинтересованность в более глубоком изучении потенциала энергетического сектора Грузии.
Во встрече приняли участие директор агентства "Производи в Грузии" Михаил Хидурели, а также представители высшего руководства крупных японских компаний - Kansai Electric Power и Itochu Corporation.
На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сфере энергетики, в том числе возобновляемых источников энергии.
Было отмечено, что Грузия является привлекательным инвестиционным рынком для японского капитала из-за ее выгодного географического положения и либеральных правил ведения бизнеса.
Стороны положительно оценили наличие соглашения о двусторонней защите инвестиций между двумя странами, которое действует с лета 2021 года и является дополнительным стимулом для японских инвесторов вкладывать средства в экономику Грузии.
Грузия и Япония установили дипломатические отношения 3 августа 1992 года. Япония оказывает помощь Грузии в развитии сфер экономики, энергетики, медицины, сельского хозяйства, транспорта и инфраструктуры.
Товарооборот между двумя странами в 2020 году составил 172,3 миллиона долларов. А с января по сентябрь 2021 года – более 151 миллиона долларов.
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