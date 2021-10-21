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Медвежата решили полежать на гамаке, но залезть туда оказалось непросто – забавное видео
Медвежата решили полежать на гамаке, но залезть туда оказалось непросто – забавное видео
Животные – главные герои многих забавных и интересных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T15:47+0400
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За синхронность падения тяжелоатлетам полагается 10 баллов. И у животных бывают проблемы людей.На кадрах видно, как три медвежонка стоят около загородного дома автора видео, снаружи которого висит гамак. Видео начинается с того, что один медвежонок как-то умудрился на него лечь. Его брат тоже хотел отдохнуть, но залезть не получилось. А вот скинуть медвежонка – получилось. В результате они решили запрыгнуть на гамак вместе и так же вместе перевернулись и синхронно упали спиной на землю. Стоит признаться, что иногда и люди так залезают на гамак.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , медведь, видео с животными, смешные видео, вирусные видео

Медвежата решили полежать на гамаке, но залезть туда оказалось непросто – забавное видео

15:47 21.10.2021
121
© TikTok / dailymailМедвежата решили полежать на гамаке, но залезть туда оказалось непросто – забавное видео
Медвежата решили полежать на гамаке, но залезть туда оказалось непросто – забавное видео - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
© TikTok / dailymail
Животные – главные герои многих забавных и интересных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
За синхронность падения тяжелоатлетам полагается 10 баллов. И у животных бывают проблемы людей.
 
На кадрах видно, как три медвежонка стоят около загородного дома автора видео, снаружи которого висит гамак. Видео начинается с того, что один медвежонок как-то умудрился на него лечь. Его брат тоже хотел отдохнуть, но залезть не получилось. А вот скинуть медвежонка – получилось. В результате они решили запрыгнуть на гамак вместе и так же вместе перевернулись и синхронно упали спиной на землю. Стоит признаться, что иногда и люди так залезают на гамак.
Смотрите на видео также:
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