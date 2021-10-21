https://sputnik-georgia.ru/20211021/medvezhata-reshili-polezhat-na-gamake-no-zalezt-tuda-okazalos-neprosto--zabavnoe-video-261370909.html
Медвежата решили полежать на гамаке, но залезть туда оказалось непросто – забавное видео
Медвежата решили полежать на гамаке, но залезть туда оказалось непросто – забавное видео
Животные – главные герои многих забавных и интересных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T15:47+0400
2021-10-21T15:47+0400
2021-10-21T15:47+0400
видеоклуб
медведь
видео с животными
смешные видео
вирусные видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/15/261370861_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_c37c9f220dd394f710bd566ee2e2046b.png
За синхронность падения тяжелоатлетам полагается 10 баллов. И у животных бывают проблемы людей.На кадрах видно, как три медвежонка стоят около загородного дома автора видео, снаружи которого висит гамак. Видео начинается с того, что один медвежонок как-то умудрился на него лечь. Его брат тоже хотел отдохнуть, но залезть не получилось. А вот скинуть медвежонка – получилось. В результате они решили запрыгнуть на гамак вместе и так же вместе перевернулись и синхронно упали спиной на землю. Стоит признаться, что иногда и люди так залезают на гамак.Смотрите на видео также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/15/261370861_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_55c38576b0e956949c764287292da36a.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видеоклуб , медведь, видео с животными, смешные видео, вирусные видео
Медвежата решили полежать на гамаке, но залезть туда оказалось непросто – забавное видео
Животные – главные герои многих забавных и интересных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
За синхронность падения тяжелоатлетам полагается 10 баллов. И у животных бывают проблемы людей.
На кадрах видно, как три медвежонка стоят около загородного дома автора видео, снаружи которого висит гамак. Видео начинается с того, что один медвежонок как-то умудрился на него лечь. Его брат тоже хотел отдохнуть, но залезть не получилось. А вот скинуть медвежонка – получилось. В результате они решили запрыгнуть на гамак вместе и так же вместе перевернулись и синхронно упали спиной на землю. Стоит признаться, что иногда и люди так залезают на гамак.
Только пятки сверкали: маленький пес столкнулся с медведем на заднем дворе
Медвежонок решил напасть на скунса
, но пожалел