https://sputnik-georgia.ru/20211021/napoli---legiya-prognoz-na-match-ligi-evropy-uefa-261343052.html

"Наполи" - "Легия": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА

"Наполи" - "Легия": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч Лиги Европы УЕФА между клубами "Лацио" и "Марсель" 21.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-21T09:36+0400

2021-10-21T09:36+0400

2021-10-21T09:36+0400

футбол

прогноз на футбольный матч

лига европы уефа

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Итальянский "Наполи" и варшавская "Легия" – соперники московского "Спартака" и английского "Лестера" в группе "С" Лиги Европы УЕФА. Казалось бы, фавориты квартета очевидны – "Наполи" и "Лестер". Но после двух туров клубы занимают третье и четвертое место, соответственно.В прошлом туре итальянцы на своем поле принимали "Спартак" и неожиданно для многих специалистов уступили гостям из Москвы 2:3. Справедливости ради стоит отметить, что с 29 минуты неаполитанцы играли в меньшинстве. Своих партнеров по команде подвел Мариу Руй. Однако это не умаляет заслуг "Спартака".После этого поражения "Наполи" провел два матча в чемпионате Италии и в обоих одержал победы. Сначала подопечные Лучано Спаллетти обыграли "Фиорентину" (2:1), а затем "Торино" (1:0).Варшавская "Легия" – лидер группы "С". Оба матча польский клуб выиграл со счетом 1:0 – у "Спартака" и "Лестера". Но если в Лиге Европы у "легионеров" все складывается как нельзя лучше, то в национальном чемпионате команда занимает четвертое место с конца. В девяти матчах "экстракласа" "Легия" потерпела шесть поражений при трех победах.Фаворитом предстоящей игры, что вполне ожидаемо, букмекеры считают "Наполи". На победу итальянцев можно поставить с коэффициентом 1,17 (против 15,5 у "Легии").Если "Наполи" хочет продолжить борьбу за выход в плей-офф турнира, то проигрывать второй матч дома итальянцы не имеют права. Но успехи "Легии" в ЛЕ очевидны. Вряд ли польский клуб станет играть в открытый футбол, как это сделал "Спартак". Ничья в Неаполе будет отличным результатом для поляков, поэтому оборона собственных ворот станет во главу угла. И все же верю в победу хозяев. Скромную, без разгрома, но победу.Ставка: "Наполи" победит и в матче будет забито меньше 3.5 мячей за 2,05.

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футбол, прогноз на футбольный матч, лига европы уефа