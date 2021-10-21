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https://sputnik-georgia.ru/20211021/novaya-pesnya-adel-easy-on-me-vozglavila-khit-parad-chartov-261372775.html
Новая песня Адель Easy On Me возглавила хит-парад чартов
Новая песня Адель Easy On Me возглавила хит-парад чартов
"Альбом развода" - именно так окрестили новую пластинку Адель, ведь в песне Easy On Me певица объясняет, почему решила развестись с супругом 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T16:57+0400
2021-10-21T16:57+0400
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Хит Адель Easy On Me, который британская певица представила впервые за пять лет, стал лидером недели дебюта в официальных чартах песен, сообщает профильный ресурс OfficialCharts.com.Эта красивая лирическая баллада была выпущена в Великобритании 15 октября в полночь по местному времени. Композиция является первой на данный момент песней Адель из ее нового альбома "30", релиз которого запланирован на 19 ноября. Ранее Official Charts сообщал, что песня уверенно движется к тому, чтобы возглавить британские чарты.Что касается продаж сингла, то, по состоянию на 20 октября, Easy on Me была продан 149 865 раз, обогнав трек Оливии Родриго Good 4 U, который лидировал в первую неделю дебюта в мае этого года с показателем 117 355 продаж. Ожидается, что к 22 октября, когда будут подведены итоги недели официального чарта, показатели Адель вырастут еще больше.Критики подсчитали, что если Easy On Me дебютирует под номером 1, это будет третья песня Адель, возглавившая британский хит-парад после Somebody like you (2011) и Hello (2015). Песня уже побила рекорды по всему миру на платформах Spotify и Apple Music, а клип в Youtube уже набрал более 93 миллионов просмотров."Альбомом развода" - именно так окрестили новую пластинку Адель. А в песне Easy On Me певица, в частности, объясняет, почему решила развестись с супругом, бизнесменом Саймоном Конекки. К слову, во время развода супруги договорились о совместной опеке над сыном Анжело.Сама исполнительница призналась, что эти годы были самым "турбулентным периодом" в ее жизни, однако ей удалось справиться с трудностями и сегодня она чувствует себя более умиротворенной, чем когда-либо.В 2018 года Адель напугала поклонников заявлением о том, что вокальная карьера и концертная деятельность не приносят ей привычного наслаждения. Тогда же британская певица подала заявку на закрытие своего музыкального бизнеса. В качестве причины Адель назвала желание больше времени проводить с детьми и мужем. Однако фанатов это не убедило, и они запустили в соцсетях флешмоб под названием #AdeleChallenge, тем самым напомнив Адель, что ее место на сцене.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, адель

Новая песня Адель Easy On Me возглавила хит-парад чартов

16:57 21.10.2021
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© AP Photo / Jordan StraussПевица Адель
Певица Адель - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
© AP Photo / Jordan Strauss
"Альбом развода" - именно так окрестили новую пластинку Адель, ведь в песне Easy On Me певица объясняет, почему решила развестись с супругом
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Хит Адель Easy On Me, который британская певица представила впервые за пять лет, стал лидером недели дебюта в официальных чартах песен, сообщает профильный ресурс OfficialCharts.com.
Эта красивая лирическая баллада была выпущена в Великобритании 15 октября в полночь по местному времени. Композиция является первой на данный момент песней Адель из ее нового альбома "30", релиз которого запланирован на 19 ноября. Ранее Official Charts сообщал, что песня уверенно движется к тому, чтобы возглавить британские чарты.
"Возвращение Адель набирает обороты, поскольку ее новый сигнл Easy on Me уже стал лидером первой недели дебюта трека в Official Singles Chart (самые продаваемые синглы в Британии - ред.) в 2021 году", - говорится в сообщении.
Что касается продаж сингла, то, по состоянию на 20 октября, Easy on Me была продан 149 865 раз, обогнав трек Оливии Родриго Good 4 U, который лидировал в первую неделю дебюта в мае этого года с показателем 117 355 продаж. Ожидается, что к 22 октября, когда будут подведены итоги недели официального чарта, показатели Адель вырастут еще больше.
Критики подсчитали, что если Easy On Me дебютирует под номером 1, это будет третья песня Адель, возглавившая британский хит-парад после Somebody like you (2011) и Hello (2015). Песня уже побила рекорды по всему миру на платформах Spotify и Apple Music, а клип в Youtube уже набрал более 93 миллионов просмотров.
"Альбомом развода" - именно так окрестили новую пластинку Адель. А в песне Easy On Me певица, в частности, объясняет, почему решила развестись с супругом, бизнесменом Саймоном Конекки. К слову, во время развода супруги договорились о совместной опеке над сыном Анжело.
Сама исполнительница призналась, что эти годы были самым "турбулентным периодом" в ее жизни, однако ей удалось справиться с трудностями и сегодня она чувствует себя более умиротворенной, чем когда-либо.
В 2018 года Адель напугала поклонников заявлением о том, что вокальная карьера и концертная деятельность не приносят ей привычного наслаждения. Тогда же британская певица подала заявку на закрытие своего музыкального бизнеса. В качестве причины Адель назвала желание больше времени проводить с детьми и мужем. Однако фанатов это не убедило, и они запустили в соцсетях флешмоб под названием #AdeleChallenge, тем самым напомнив Адель, что ее место на сцене.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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