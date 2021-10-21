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Заповедники Грузии в этом году посетили около 600 тысяч человек
Заповедники Грузии в этом году посетили около 600 тысяч человек
Наиболее часто визитеры посещали Мартвильский каньон, пещеру Прометея, Национальный парк Казбеги, каньон Окаце и национальный парк Мтирала 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T17:44+0400
2021-10-21T17:44+0400
2021-10-21T17:57+0400
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Число посетителей охраняемых территорий Грузии по сравнению с 2020 годом увеличилось в 2,4 раза и достигло почти 600 тысяч, сообщает министерство окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.Четыре заповедника Грузии внесены список Всемирного наследия ЮНЕСКО>>По данным за девять месяцев 2021 года, количество иностранных посетителей охраняемых территорий Грузии увеличилось в 10,4 раза. Наиболее посещаемыми местами в этом году были Мартвильский каньон, пещера Прометея, Национальный парк Казбеги, каньон Окаце и национальный парк Мтирала."Несмотря на пандемию, в стране активно продолжает развиваться экотуризм. Открылся новый объект экотуризма - "Белая пещера". Сдана в эксплуатацию часть Цалкинского каньона - первого в Грузии многофункционального экотуристического пространства, где можно путешествовать по новой тропе, ведущей к водопаду", - говорится в сообщении.Также у водопада Окаце модернизирован 700-метровый зиплайн. Проложены новые тропы, в том числе в еловом заповеднике Боржоми-Харагаульского национального парка и Сатаплии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, туризм, охраняемые территории грузии
Заповедники Грузии в этом году посетили около 600 тысяч человек
17:44 21.10.2021 (обновлено: 17:57 21.10.2021)
Наиболее часто визитеры посещали Мартвильский каньон, пещеру Прометея, Национальный парк Казбеги, каньон Окаце и национальный парк Мтирала
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik.
Число посетителей охраняемых территорий Грузии по сравнению с 2020 годом увеличилось в 2,4 раза и достигло почти 600 тысяч, сообщает
министерство окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.
По данным за девять месяцев 2021 года, количество иностранных посетителей охраняемых территорий Грузии увеличилось в 10,4 раза. Наиболее посещаемыми местами в этом году были Мартвильский каньон, пещера Прометея, Национальный парк Казбеги, каньон Окаце и национальный парк Мтирала.
"Несмотря на пандемию, в стране активно продолжает развиваться экотуризм. Открылся новый объект экотуризма - "Белая пещера". Сдана в эксплуатацию часть Цалкинского каньона - первого в Грузии многофункционального экотуристического пространства, где можно путешествовать по новой тропе, ведущей к водопаду", - говорится в сообщении.
Также у водопада Окаце модернизирован 700-метровый зиплайн. Проложены новые тропы, в том числе в еловом заповеднике Боржоми-Харагаульского национального парка и Сатаплии.
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