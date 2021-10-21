https://sputnik-georgia.ru/20211021/okhranyaemye-territorii-gruzii-v-etom-godu-posetilo-600-tysyach-chelovek-261376855.html

Заповедники Грузии в этом году посетили около 600 тысяч человек

Заповедники Грузии в этом году посетили около 600 тысяч человек

Наиболее часто визитеры посещали Мартвильский каньон, пещеру Прометея, Национальный парк Казбеги, каньон Окаце и национальный парк Мтирала 21.10.2021, Sputnik Грузия

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2021-10-21T17:44+0400

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Число посетителей охраняемых территорий Грузии по сравнению с 2020 годом увеличилось в 2,4 раза и достигло почти 600 тысяч, сообщает министерство окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.Четыре заповедника Грузии внесены список Всемирного наследия ЮНЕСКО>>По данным за девять месяцев 2021 года, количество иностранных посетителей охраняемых территорий Грузии увеличилось в 10,4 раза. Наиболее посещаемыми местами в этом году были Мартвильский каньон, пещера Прометея, Национальный парк Казбеги, каньон Окаце и национальный парк Мтирала."Несмотря на пандемию, в стране активно продолжает развиваться экотуризм. Открылся новый объект экотуризма - "Белая пещера". Сдана в эксплуатацию часть Цалкинского каньона - первого в Грузии многофункционального экотуристического пространства, где можно путешествовать по новой тропе, ведущей к водопаду", - говорится в сообщении.Также у водопада Окаце модернизирован 700-метровый зиплайн. Проложены новые тропы, в том числе в еловом заповеднике Боржоми-Харагаульского национального парка и Сатаплии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, туризм, охраняемые территории грузии