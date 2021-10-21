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Олимпийский огонь Игр-2022 доставлен в Пекин - фото
Олимпийский огонь Игр-2022 доставлен в Пекин - фото
Пекин будет первым городом, в котором пройдут и летние, и зимние Игры: летняя Олимпиада состоялась в китайской столице в 2008 году. Смотрите в фотоленте... 21.10.2021, Sputnik Грузия
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Олимпийский огонь XXIV зимних Игр 2022 года, которые пройдут в Пекине, доставлен в китайскую столицу из Афин, об этом сообщило Центральное телевидение страны.Самолет, вылетевший из Афин с делегацией оргкомитета Игр на борту, приземлился утром среды в китайском международном аэропорту "Шоуду" .Напомним, что Олимпийские игры в Китае пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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фотоленты, мультимедиа, олимпийские игры, новости в фотографиях, пекин, фото, спорт

Олимпийский огонь Игр-2022 доставлен в Пекин - фото

12:35 21.10.2021
129
Пекин будет первым городом, в котором пройдут и летние, и зимние Игры: летняя Олимпиада состоялась в китайской столице в 2008 году. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки торжественного мероприятия
Олимпийский огонь XXIV зимних Игр 2022 года, которые пройдут в Пекине, доставлен в китайскую столицу из Афин, об этом сообщило Центральное телевидение страны.
Самолет, вылетевший из Афин с делегацией оргкомитета Игр на борту, приземлился утром среды в китайском международном аэропорту "Шоуду" .
Напомним, что Олимпийские игры в Китае пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
© AFP / Noel Celis

Олимпийский огонь прибыл в Пекин в среду утром

Олимпийский огонь прибыл в Пекин в среду утром - Sputnik Грузия
1/8
© AFP / Noel Celis

Олимпийский огонь прибыл в Пекин в среду утром

© REUTERS / Tingshu Wang

На торжественной церемонии в аэропорту города факел был передан президенту оргкомитета "Пекин-2022" Цай Ци

На торжественной церемонии в аэропорту города факел был передан президенту оргкомитета &quot;Пекин-2022&quot; Цай Ци - Sputnik Грузия
2/8
© REUTERS / Tingshu Wang

На торжественной церемонии в аэропорту города факел был передан президенту оргкомитета "Пекин-2022" Цай Ци

© REUTERS / Tingshu Wang

Глава пекинского горкома КПК Цай Ци почетно зажег Олимпийский гонь

Глава пекинского горкома КПК Цай Ци почетно зажег Олимпийский гонь - Sputnik Грузия
3/8
© REUTERS / Tingshu Wang

Глава пекинского горкома КПК Цай Ци почетно зажег Олимпийский гонь

© REUTERS / Tingshu Wang

Столица Китая станет первым городом в мире, который примет как летние, так и зимние Олимпийские игры

Столица Китая станет первым городом в мире, который примет как летние, так и зимние Олимпийские игры - Sputnik Грузия
4/8
© REUTERS / Tingshu Wang

Столица Китая станет первым городом в мире, который примет как летние, так и зимние Олимпийские игры

© AFP / Noel Celis

Игры будут проходить с 4 по 20 февраля в условиях пандемии COVID-19

Игры будут проходить с 4 по 20 февраля в условиях пандемии COVID-19 - Sputnik Грузия
5/8
© AFP / Noel Celis

Игры будут проходить с 4 по 20 февраля в условиях пандемии COVID-19

© REUTERS / Tingshu Wang

Это означает, что в виду регуляций и ограничений соревнования пройдут без иностранных зрителей

Это означает, что в виду регуляций и ограничений соревнования пройдут без иностранных зрителей - Sputnik Грузия
6/8
© REUTERS / Tingshu Wang

Это означает, что в виду регуляций и ограничений соревнования пройдут без иностранных зрителей

© AFP / Noel Celis

По предварительным данным, в соревнованиях примут участие свыше трех тысяч спортсменов из 95 стран. Они поборются за 109 комплектов наград

По предварительным данным, в соревнованиях примут участие свыше трех тысяч спортсменов из 95 стран. Они поборются за 109 комплектов наград - Sputnik Грузия
7/8
© AFP / Noel Celis

По предварительным данным, в соревнованиях примут участие свыше трех тысяч спортсменов из 95 стран. Они поборются за 109 комплектов наград

© REUTERS / Tingshu Wang

Столица Китая была выбрана местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года

Столица Китая была выбрана местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года - Sputnik Грузия
8/8
© REUTERS / Tingshu Wang

Столица Китая была выбрана местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года

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