https://sputnik-georgia.ru/20211021/olimpiyskiy-ogon-igr-2022-dostavlen-v-pekin---foto-261360416.html
Олимпийский огонь Игр-2022 доставлен в Пекин - фото
Олимпийский огонь Игр-2022 доставлен в Пекин - фото
Пекин будет первым городом, в котором пройдут и летние, и зимние Игры: летняя Олимпиада состоялась в китайской столице в 2008 году. Смотрите в фотоленте... 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T12:35+0400
2021-10-21T12:35+0400
2021-10-21T12:35+0400
фотоленты
мультимедиа
олимпийские игры
новости в фотографиях
пекин
спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/15/261359674_0:53:3072:1781_1920x0_80_0_0_4a648df5078eda89c2ab79ecb55b46a2.jpg
Олимпийский огонь XXIV зимних Игр 2022 года, которые пройдут в Пекине, доставлен в китайскую столицу из Афин, об этом сообщило Центральное телевидение страны.Самолет, вылетевший из Афин с делегацией оргкомитета Игр на борту, приземлился утром среды в китайском международном аэропорту "Шоуду" .Напомним, что Олимпийские игры в Китае пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
пекин
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/15/261359674_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_3e8c891e5e72e557e316fd98e3383113.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фотоленты, мультимедиа, олимпийские игры, новости в фотографиях, пекин, фото, спорт
Олимпийский огонь Игр-2022 доставлен в Пекин - фото
Пекин будет первым городом, в котором пройдут и летние, и зимние Игры: летняя Олимпиада состоялась в китайской столице в 2008 году. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки торжественного мероприятия
Олимпийский огонь XXIV зимних Игр 2022 года, которые пройдут в Пекине, доставлен в китайскую столицу из Афин, об этом сообщило Центральное телевидение страны.
Самолет, вылетевший из Афин с делегацией оргкомитета Игр на борту, приземлился утром среды в китайском международном аэропорту "Шоуду" .
Напомним, что Олимпийские игры в Китае пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
© AFP / Noel Celis
Олимпийский огонь прибыл в Пекин в среду утром
Олимпийский огонь прибыл в Пекин в среду утром
© REUTERS / Tingshu Wang
На торжественной церемонии в аэропорту города факел был передан президенту оргкомитета "Пекин-2022" Цай Ци
На торжественной церемонии в аэропорту города факел был передан президенту оргкомитета "Пекин-2022" Цай Ци
© REUTERS / Tingshu Wang
Глава пекинского горкома КПК Цай Ци почетно зажег Олимпийский гонь
Глава пекинского горкома КПК Цай Ци почетно зажег Олимпийский гонь
© REUTERS / Tingshu Wang
Столица Китая станет первым городом в мире, который примет как летние, так и зимние Олимпийские игры
Столица Китая станет первым городом в мире, который примет как летние, так и зимние Олимпийские игры
© AFP / Noel Celis
Игры будут проходить с 4 по 20 февраля в условиях пандемии COVID-19
Игры будут проходить с 4 по 20 февраля в условиях пандемии COVID-19
© REUTERS / Tingshu Wang
Это означает, что в виду регуляций и ограничений соревнования пройдут без иностранных зрителей
Это означает, что в виду регуляций и ограничений соревнования пройдут без иностранных зрителей
© AFP / Noel Celis
По предварительным данным, в соревнованиях примут участие свыше трех тысяч спортсменов из 95 стран. Они поборются за 109 комплектов наград
По предварительным данным, в соревнованиях примут участие свыше трех тысяч спортсменов из 95 стран. Они поборются за 109 комплектов наград
© REUTERS / Tingshu Wang
Столица Китая была выбрана местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года
Столица Китая была выбрана местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года