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Олимпийский огонь Игр-2022 доставлен в Пекин - фото

Олимпийский огонь Игр-2022 доставлен в Пекин - фото

Пекин будет первым городом, в котором пройдут и летние, и зимние Игры: летняя Олимпиада состоялась в китайской столице в 2008 году. Смотрите в фотоленте... 21.10.2021, Sputnik Грузия

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Олимпийский огонь XXIV зимних Игр 2022 года, которые пройдут в Пекине, доставлен в китайскую столицу из Афин, об этом сообщило Центральное телевидение страны.Самолет, вылетевший из Афин с делегацией оргкомитета Игр на борту, приземлился утром среды в китайском международном аэропорту "Шоуду" .Напомним, что Олимпийские игры в Китае пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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фотоленты, мультимедиа, олимпийские игры, новости в фотографиях, пекин, фото, спорт