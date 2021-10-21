https://sputnik-georgia.ru/20211021/perepis-naseleniya-2021-gosuslugi-ofitsialnyy-sayt-voprosy-ankety-261381007.html

Перепись населения 2021: госуслуги, официальный сайт, вопросы анкеты

Перепись населения 2021: госуслуги, официальный сайт, вопросы анкеты

Всероссийская перепись населения, впервые в истории России, проходит в цифровом формате, с использованием передовых технологий

2021-10-21T18:59+0400

2021-10-21T18:59+0400

2021-10-21T19:02+0400

россия

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/15/261380524_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_75566ca921d640032cca6341fde5f582.jpg

Третья всероссийская перепись населения в современной истории России стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября 2021 года - согласно закону, перепись населения России, которая проводится не реже чем один раз в десять лет, должна была состояться в 2020-м, но из за пандемии коронавируса ее перенесли на 2021-й.Перепись населения 2021Принять участие в переписи населения могут все жители России, независимо от гражданства, а также те граждане страны, которые находятся временно за пределами страны. Персональные данные во время переписи не собирают - ответы на все вопросы в переписном листе заполняются со слов респондента.Любой житель России самостоятельно сможет заполнить специальную анкету и переписать себя и членов семьи с 15 октября по 8 ноября на официальном сайте "Госуслуги" census.gosuslugi.ru. Такой возможностью воспользоваться могут до 100 миллионов человек, имеющих на официальном сайте регистрационную запись.Для удобства населения время электронной переписи через сайт "Госуслуги" могут продлить по 14 ноября включительно.Если респондент уже принял участие в переписи населения на "Госуслугах", достаточно будет показать переписчику специальный код подтверждения.Те жители России, которые не заполнили анкету на сайте "Госуслуги" и не встретились с переписчиком у себя дома, могут пойти на переписной участок или в многофункциональные центры оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ) с 15 октября по 14 ноября, где с их слов заполнят переписные листы.На отдаленных и труднодоступных территориях страны перепись населения продлится до 20 декабря 2021 года.Первые общие цифры по численности населения станут известны в январе-феврале, а окончательные итоги официально опубликуют в IV квартале 2022 года.Вопросы анкетыУчастникам переписи населения, постоянно проживающим в России, предложат ответить на 23 вопроса, такие как возраст, пол, гражданство, национальность, место рождения, образование, владение языками, семейный статус, количество детей, занятость, заработная плата, пенсия, стипендия или пособие.Респонденту придется ответить и на 10 вопросов о жилищных условиях, в том числе о времени постройки дома, общей площади квартиры, количестве комнат и так далее. Подробнее с вопросами анкеты можно ознакомиться на официальном сайте Всероссийской переписи населения https://www.strana2020.ru/Переписчикам выдана спецформа – уникальная накидка с логотипом Всероссийской переписи населения и официальное удостоверение. Сам процесс переписи проходит конфиденциально, и нет необходимости предъявлять документы.Ответы на все интересующие вопросы можно найти на официальном сайте Всероссийской переписи населения https://www.strana2020.ru/ или просто позвонить на единую горячую линию: 8-800-707-20-20.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, справки