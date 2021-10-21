Перепись населения 2021: госуслуги, официальный сайт, вопросы анкеты
18:59 21.10.2021 (обновлено: 19:02 21.10.2021)
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© photo: Sputnik / Виталий Аньков/
Всероссийская перепись населения впервые в истории России проходит в цифровом формате с использованием передовых технологий
Третья всероссийская перепись населения в современной истории России стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября 2021 года - согласно закону, перепись населения России, которая проводится не реже чем один раз в десять лет, должна была состояться в 2020-м, но из за пандемии коронавируса ее перенесли на 2021-й.
Перепись населения 2021
Принять участие в переписи населения могут все жители России, независимо от гражданства, а также те граждане страны, которые находятся временно за пределами страны. Персональные данные во время переписи не собирают - ответы на все вопросы в переписном листе заполняются со слов респондента.
Любой житель России самостоятельно сможет заполнить специальную анкету и переписать себя и членов семьи с 15 октября по 8 ноября на официальном сайте "Госуслуги" census.gosuslugi.ru. Такой возможностью воспользоваться могут до 100 миллионов человек, имеющих на официальном сайте регистрационную запись.
Для удобства населения время электронной переписи через сайт "Госуслуги" могут продлить по 14 ноября включительно.
Переписчики, в рамках привычного формата, обойдут каждый дом с 18 октября по 14 ноября лично и со слов респондентов, которые еще не успели переписать себя и членов семьи на сайте "Госуслуги", заполнят электронную анкету на своем планшете.
Если респондент уже принял участие в переписи населения на "Госуслугах", достаточно будет показать переписчику специальный код подтверждения.
Те жители России, которые не заполнили анкету на сайте "Госуслуги" и не встретились с переписчиком у себя дома, могут пойти на переписной участок или в многофункциональные центры оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ) с 15 октября по 14 ноября, где с их слов заполнят переписные листы.
© photo: Sputnik / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВсероссийская перепись населения в Ленинградской области
Всероссийская перепись населения в Ленинградской области
© photo: Sputnik / Александр Гальперин/
На отдаленных и труднодоступных территориях страны перепись населения продлится до 20 декабря 2021 года.
Первые общие цифры по численности населения станут известны в январе-феврале, а окончательные итоги официально опубликуют в IV квартале 2022 года.
Вопросы анкеты
Участникам переписи населения, постоянно проживающим в России, предложат ответить на 23 вопроса, такие как возраст, пол, гражданство, национальность, место рождения, образование, владение языками, семейный статус, количество детей, занятость, заработная плата, пенсия, стипендия или пособие.
© photo: Sputnik / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВсероссийская перепись населения в Ленинградской области
Всероссийская перепись населения в Ленинградской области
© photo: Sputnik / Александр Гальперин/
Респонденту придется ответить и на 10 вопросов о жилищных условиях, в том числе о времени постройки дома, общей площади квартиры, количестве комнат и так далее. Подробнее с вопросами анкеты можно ознакомиться на официальном сайте Всероссийской переписи населения https://www.strana2020.ru/
В анкете временно проживающих в России семь вопросов: возраст, пол, страна постоянного проживания, цель приезда в РФ и продолжительность пребывания.
Переписчикам выдана спецформа – уникальная накидка с логотипом Всероссийской переписи населения и официальное удостоверение. Сам процесс переписи проходит конфиденциально, и нет необходимости предъявлять документы.
Ответы на все интересующие вопросы можно найти на официальном сайте Всероссийской переписи населения https://www.strana2020.ru/ или просто позвонить на единую горячую линию: 8-800-707-20-20.
Материал подготовлен на основе открытых источников