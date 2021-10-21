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Пожар на рынке в Марнеули: сгорели склады с одеждой
Пожар на рынке в Марнеули: сгорели склады с одеждой
В результате пожара сгорели более десяти магазинов и складов с одеждой 21.10.2021, Sputnik Грузия
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происшествия
грузия
пожар
марнеули
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Причиной пожара на Центральном рынке города Марнеули на востоке Грузии (регион Квемо Картли), предположительно, стало короткое замыкание электропроводки, сообщили Sputnik Грузия в Службе управления чрезвычайными ситуациями.Возгорание началось накануне ночью. Точную причину возникновения огня установит экспертиза.По словам главы администрации района Нино Деканоидзе, сгорело более десяти магазинов и складов. Быстрому распространению огня способствовало то, что горели одежда и бытовая техника."Точный ущерб пока подсчитывается. Мы пока не знакомы с деталями, так как пожар был поздно вечером", – сказала Деканоидзе.Владельцам сгоревших объектов не удалось спасти товар. В результате пожара никто не пострадал.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, грузия, пожар, марнеули

Пожар на рынке в Марнеули: сгорели склады с одеждой

12:16 21.10.2021 (обновлено: 12:58 21.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПожарные спасатели на месте ЧП
Пожарные спасатели на месте ЧП - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
В результате пожара сгорели более десяти магазинов и складов с одеждой
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Причиной пожара на Центральном рынке города Марнеули на востоке Грузии (регион Квемо Картли), предположительно, стало короткое замыкание электропроводки, сообщили Sputnik Грузия в Службе управления чрезвычайными ситуациями.
Возгорание началось накануне ночью. Точную причину возникновения огня установит экспертиза.

"На место пожара сразу же прибыли бригады пожарных. Возгорание было своевременно ликвидировано. Площадь подсчитывается", – рассказал собеседник агентства.

По словам главы администрации района Нино Деканоидзе, сгорело более десяти магазинов и складов. Быстрому распространению огня способствовало то, что горели одежда и бытовая техника.
"Точный ущерб пока подсчитывается. Мы пока не знакомы с деталями, так как пожар был поздно вечером", – сказала Деканоидзе.
Владельцам сгоревших объектов не удалось спасти товар. В результате пожара никто не пострадал.
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