https://sputnik-georgia.ru/20211021/pozhar-na-rynke-v-marneuli-sgoreli-sklady-s-odezhdoy-261358155.html

Пожар на рынке в Марнеули: сгорели склады с одеждой

Пожар на рынке в Марнеули: сгорели склады с одеждой

В результате пожара сгорели более десяти магазинов и складов с одеждой 21.10.2021, Sputnik Грузия

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происшествия

грузия

пожар

марнеули

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Причиной пожара на Центральном рынке города Марнеули на востоке Грузии (регион Квемо Картли), предположительно, стало короткое замыкание электропроводки, сообщили Sputnik Грузия в Службе управления чрезвычайными ситуациями.Возгорание началось накануне ночью. Точную причину возникновения огня установит экспертиза.По словам главы администрации района Нино Деканоидзе, сгорело более десяти магазинов и складов. Быстрому распространению огня способствовало то, что горели одежда и бытовая техника."Точный ущерб пока подсчитывается. Мы пока не знакомы с деталями, так как пожар был поздно вечером", – сказала Деканоидзе.Владельцам сгоревших объектов не удалось спасти товар. В результате пожара никто не пострадал.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, грузия, пожар, марнеули