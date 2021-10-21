https://sputnik-georgia.ru/20211021/putin-my-zhivem-v-epokhu-peremen-261381572.html

Путин: мы живем в эпоху перемен

Путин: мы живем в эпоху перемен

В мире наступил кризисов принципов, определяющих само существование человека на Земле, и их придется переосмысливать, заявил российский лидер 21.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-21T19:24+0400

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин, выступая на заседании клуба "Валдай", заявил, что человечество живет в эпоху перемен, хочет оно того или нет."В последнее десятилетие многие вспоминают китайскую поговорку "не дай бог жить в эпоху перемен". Но мы в ней уже живем, хотим мы того или нет. И перемены эти все глубже и фундаментальнее, так что вспомним и кое-что другое из китайской мудрости: слово кризис состоит из двух иероглифов – опасность и возможность. Как говорят у нас в России - борись с трудностями умом, а с опасностями опытом", – сказал российский лидер.По его словам, мы должны осознавать опасности и быть готовыми им противостоять, но не менее важно вспомнить о второй составляющей кризиса – о возможностях, которые нельзя упустить."По сути, это кризис подходов, кризисов принципов, определяющих само существование человека на земле, и нам все равно придется их переосмысливать. Вопрос – в какую сторону двигаться, от чего отказываться, что пересматривать и корректировать", – добавил президент.

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россия, новости, владимир путин