https://sputnik-georgia.ru/20211021/putin-pandemiya-koronavirusa-stala-napominaniem-togo-kak-khrupko-nashe-obschestvo-261381699.html

Путин: пандемия коронавируса стала напоминанием того, как хрупко наше общество

Путин: пандемия коронавируса стала напоминанием того, как хрупко наше общество

По словам российского лидера, существующая модель капитализма – основа общественного устройства сегодня в подавляющем большинстве стран – исчерпала себя 21.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-21T19:31+0400

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин, выступая на заседании клуба "Валдай", заявил, что климатические изменения в мире настолько очевидны, что самые беспечные обыватели не способны от них отмахнуться."Невозможно отрицать, что процессы углубляются, и надо что-то делать. Природные катаклизмы – засухи, наводнения, ураганы, цунами – стали чуть ли не нормой. Мы к этому начали привыкать. Любое геополитическое, научно-техническое, идейное соперничество в таких условиях, кажется, что теряет смысл, если его победителям нечем будет дышать или утолить жажду", – сказал российский лидер.По его словам, пандемия коронавирусной инфекции стала еще одним напоминанием того, как хрупко наше сообщество, насколько оно уязвимо.Он добавил, что социально-экономические проблемы человечества обострились до степени, при которой в минувшие времена случались потрясения всемирного масштаба."Все говорит о том, что существующая модель капитализма – основа общественного устройства сегодня в подавляющем большинстве стран – исчерпала себя. В ее рамках нет больше выхода из клубка все больше запутанных противоречий. Повсеместно, даже в самых богатых странах и регионах, неравномерное распределение материальных благ ведет к усугубляющемуся неравенству, прежде всего неравенству возможности внутри обществ и на международном уровне", – заключил президент.

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2021

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