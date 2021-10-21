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Путин: пандемия коронавируса стала напоминанием того, как хрупко наше общество
Путин: пандемия коронавируса стала напоминанием того, как хрупко наше общество
По словам российского лидера, существующая модель капитализма – основа общественного устройства сегодня в подавляющем большинстве стран – исчерпала себя 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T19:31+0400
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин, выступая на заседании клуба "Валдай", заявил, что климатические изменения в мире настолько очевидны, что самые беспечные обыватели не способны от них отмахнуться."Невозможно отрицать, что процессы углубляются, и надо что-то делать. Природные катаклизмы – засухи, наводнения, ураганы, цунами – стали чуть ли не нормой. Мы к этому начали привыкать. Любое геополитическое, научно-техническое, идейное соперничество в таких условиях, кажется, что теряет смысл, если его победителям нечем будет дышать или утолить жажду", – сказал российский лидер.По его словам, пандемия коронавирусной инфекции стала еще одним напоминанием того, как хрупко наше сообщество, насколько оно уязвимо.Он добавил, что социально-экономические проблемы человечества обострились до степени, при которой в минувшие времена случались потрясения всемирного масштаба."Все говорит о том, что существующая модель капитализма – основа общественного устройства сегодня в подавляющем большинстве стран – исчерпала себя. В ее рамках нет больше выхода из клубка все больше запутанных противоречий. Повсеместно, даже в самых богатых странах и регионах, неравномерное распределение материальных благ ведет к усугубляющемуся неравенству, прежде всего неравенству возможности внутри обществ и на международном уровне", – заключил президент.
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россия, новости, владимир путин

Путин: пандемия коронавируса стала напоминанием того, как хрупко наше общество

19:31 21.10.2021 (обновлено: 19:33 21.10.2021)
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© photo: Sputnik / Grigory Sisoev / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
© photo: Sputnik / Grigory Sisoev
/
Перейти в фотобанк
По словам российского лидера, существующая модель капитализма – основа общественного устройства сегодня в подавляющем большинстве стран – исчерпала себя
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин, выступая на заседании клуба "Валдай", заявил, что климатические изменения в мире настолько очевидны, что самые беспечные обыватели не способны от них отмахнуться.
"Невозможно отрицать, что процессы углубляются, и надо что-то делать. Природные катаклизмы – засухи, наводнения, ураганы, цунами – стали чуть ли не нормой. Мы к этому начали привыкать. Любое геополитическое, научно-техническое, идейное соперничество в таких условиях, кажется, что теряет смысл, если его победителям нечем будет дышать или утолить жажду", – сказал российский лидер.
По его словам, пандемия коронавирусной инфекции стала еще одним напоминанием того, как хрупко наше сообщество, насколько оно уязвимо.
"Самой главной задачей становится обеспечение безопасного существования человека. Чтобы повысить шанс выживания в условиях катаклизмов, нужно будет переосмыслить, как устроена наша жизнь, как организовано жилище, как развиваются или должны развиваться города, каковы приоритеты развития государств", – отметил президент.
Он добавил, что социально-экономические проблемы человечества обострились до степени, при которой в минувшие времена случались потрясения всемирного масштаба.
"Все говорит о том, что существующая модель капитализма – основа общественного устройства сегодня в подавляющем большинстве стран – исчерпала себя. В ее рамках нет больше выхода из клубка все больше запутанных противоречий. Повсеместно, даже в самых богатых странах и регионах, неравномерное распределение материальных благ ведет к усугубляющемуся неравенству, прежде всего неравенству возможности внутри обществ и на международном уровне", – заключил президент.
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