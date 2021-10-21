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Путин призвал западные страны не лезть в чужой дом со своими ценностями
Путин призвал западные страны не лезть в чужой дом со своими ценностями
По его словам, в предстоящий период мирового переустройства умеренный консерватизм – это самый разумный принцип мировоззрения 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T19:50+0400
2021-10-21T19:50+0400
2021-10-21T19:50+0400
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владимир путин
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Президент России Владимир Путин, выступая на заседании клуба "Валдай", заявил, что российское общество должно опираться на духовные ценности, историческую традицию и культуру многонационального народа страны."Те социально-культурные потрясения, которые происходят в тех же Штатах и Западной Европе, не наше дело, мы туда не лезем. Кто-то в западных странах уверен, что агрессивное вымарывание целых страниц собственной истории, обратная дискриминация большинства в интересах меньшинств или требование отказаться от привычного понимания таких базовых вещей, как мама, папа, семья или даже различия полов, – это и есть вехи движения к общественному обновлению. Еще раз хочу подчеркнуть, это их право, мы не лезем туда. Мы просим только в наш дом не лезть", – сказал Путин.По его словам, у подавляющего большинства российского общества другая точка зрения – нужно опираться на свои духовные ценности, историческую традицию и культуру многонационального народа страны.Президент отметил, что в предстоящий период мирового переустройства, исход которого еще неизвестен, умеренный консерватизм – это самый разумный принцип мировоззрения.Также Путин назвал российский консерватизм консерватизмом оптимистов и отметил, что консерватизм - то, что мешает вниз и не ввергает в хаос, а в обузу можно превратить все, что угодно, если действовать неосторожно.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, владимир путин
Путин призвал западные страны не лезть в чужой дом со своими ценностями
По его словам, в предстоящий период мирового переустройства умеренный консерватизм – это самый разумный принцип мировоззрения
Президент России Владимир Путин, выступая на заседании клуба "Валдай", заявил, что российское общество должно опираться на духовные ценности, историческую традицию и культуру многонационального народа страны.
"Те социально-культурные потрясения, которые происходят в тех же Штатах и Западной Европе, не наше дело, мы туда не лезем. Кто-то в западных странах уверен, что агрессивное вымарывание целых страниц собственной истории, обратная дискриминация большинства в интересах меньшинств или требование отказаться от привычного понимания таких базовых вещей, как мама, папа, семья или даже различия полов, – это и есть вехи движения к общественному обновлению. Еще раз хочу подчеркнуть, это их право, мы не лезем туда. Мы просим только в наш дом не лезть", – сказал Путин.
По его словам, у подавляющего большинства российского общества другая точка зрения – нужно опираться на свои духовные ценности, историческую традицию и культуру многонационального народа страны.
Президент отметил, что в предстоящий период мирового переустройства, исход которого еще неизвестен, умеренный консерватизм – это самый разумный принцип мировоззрения.
"На предстоящий период мирового переустройства, который может продолжаться довольно долго и окончательный дизайн которого неизвестен, умеренный консерватизм — самая разумная линия поведения, во всяком случае на мой взгляд. Она неизбежно будет меняться, разумеется, но пока врачебный принцип "не навреди" представляется наиболее рациональным", — добавил он.
Также Путин назвал российский консерватизм консерватизмом оптимистов и отметил, что консерватизм - то, что мешает вниз и не ввергает в хаос, а в обузу можно превратить все, что угодно, если действовать неосторожно.