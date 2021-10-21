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Реакция щенка на свое отражение в стеклянной двери развеселила всех – видео
Реакция щенка на свое отражение в стеклянной двери развеселила всех – видео
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 21.10.2021, Sputnik Грузия
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Его смена по охране дома от чужаков закончилась, теперь пусть хозяйка разбирается.На кадрах видно, как щенок занят игрой с тапкой девушки на полу, когда внезапно он замечает в двери что-то странное. Приглядевшись, он понимает – это какая-то собака! Еще немного подумав в обездвиженном состоянии, песик все же принимает решение спрятаться за спиной хозяйки. Мало ли что.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео

Реакция щенка на свое отражение в стеклянной двери развеселила всех – видео

11:03 21.10.2021
121
© TikTok / twinsandatripletЩенок увидел ночью свое отражение в стекле, его реакция рассмешила всех – видео
Щенок увидел ночью свое отражение в стекле, его реакция рассмешила всех – видео - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
© TikTok / twinsandatriplet
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
Его смена по охране дома от чужаков закончилась, теперь пусть хозяйка разбирается.
 
На кадрах видно, как щенок занят игрой с тапкой девушки на полу, когда внезапно он замечает в двери что-то странное. Приглядевшись, он понимает – это какая-то собака! Еще немного подумав в обездвиженном состоянии, песик все же принимает решение спрятаться за спиной хозяйки. Мало ли что.
Смотрите на видео также:
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