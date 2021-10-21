https://sputnik-georgia.ru/20211021/reaktsiya-schenka-na-svoe-otrazhenie-v-steklyannoy-dveri-razveselila-vsekh--video-261355821.html

Реакция щенка на свое отражение в стеклянной двери развеселила всех – видео

Реакция щенка на свое отражение в стеклянной двери развеселила всех – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 21.10.2021, Sputnik Грузия

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Его смена по охране дома от чужаков закончилась, теперь пусть хозяйка разбирается.На кадрах видно, как щенок занят игрой с тапкой девушки на полу, когда внезапно он замечает в двери что-то странное. Приглядевшись, он понимает – это какая-то собака! Еще немного подумав в обездвиженном состоянии, песик все же принимает решение спрятаться за спиной хозяйки. Мало ли что.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео