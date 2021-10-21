https://sputnik-georgia.ru/20211021/severnyy-potok---2-nachali-zapolnyat-gazom---v-evrope-zakanchivayutsya-rezervy-topliva-261359449.html

"Северный поток - 2" начали заполнять газом - в Европе заканчиваются резервы топлива

"Северный поток - 2" начали заполнять газом - в Европе заканчиваются резервы топлива

Первая ветка газопровода "Северный поток - 2" начала заполняться техническим топливом. При этом пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются. Подробнее... 21.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-21T16:05+0400

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Газопровод "Северный поток - 2" начали заполнять техническим топливом. Пока только первую ветку. Уже закачано около 177 млн кубометров газа. Реальный запуск будет зависеть от процесса сертификации оператора проекта в Европе. Для запуска "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение регулятора - Федерального сетевого агентства Германии. На то, чтобы принять решение по проекту, у регулятора есть четыре месяца, начиная с 8 сентября. После этого документацию отправят в Еврокомиссию.Напомним, что 4 июня президент РФ Владимир Путин объявил о завершении укладки первой нитки газопровода "Северный поток-2". На тот момент уже была обеспечена работа газопровода до компрессорной станции "Славянская" у балтийского побережья в Ленинградской области. 10 сентября "Газпром" сообщил, что строительство полностью завершено и теперь газопровод ожидает ввода в эксплуатацию.

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