https://sputnik-georgia.ru/20211021/stalo-izvestno-vo-skolko-oboydetsya-provedenie-vtorogo-tura-vyborov-v-gruzii-261348723.html

Стало известно, во сколько обойдется проведение второго тура выборов в Грузии

Стало известно, во сколько обойдется проведение второго тура выборов в Грузии

Большая часть трат пойдет на заработную плату для членов комиссий 21.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-21T07:01+0400

2021-10-21T07:01+0400

2021-10-21T09:27+0400

местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия планирует потратить на предвыборные мероприятия и проведение второго тура выборов в органы местной власти около 11,7 миллиона лари (3,7 млн долларов), говорится в постановлении ведомства.Второй тур пройдет в Грузии 30 октября.Непосредственно из общей суммы 11,4 млн лари уйдет на подготовку выборов, а остальное – на переподготовку членов избирательных комиссии.В рамках подготовки выборов на зарплаты членов комиссий уйдет 7,1 млн лари, а оставшуюся часть потратят на приобретение необходимых предметов и другие траты.Второй тур выборов мэров пройдут в 20 городах и районах, а мажоритарных депутатов совещательных органов во втором туре будут избирать в 24 районах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, экономика, новости, грузия