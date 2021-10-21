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Стало известно, во сколько обойдется проведение второго тура выборов в Грузии
Стало известно, во сколько обойдется проведение второго тура выборов в Грузии
Большая часть трат пойдет на заработную плату для членов комиссий 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T07:01+0400
2021-10-21T07:01+0400
2021-10-21T09:27+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия планирует потратить на предвыборные мероприятия и проведение второго тура выборов в органы местной власти около 11,7 миллиона лари (3,7 млн долларов), говорится в постановлении ведомства.Второй тур пройдет в Грузии 30 октября.Непосредственно из общей суммы 11,4 млн лари уйдет на подготовку выборов, а остальное – на переподготовку членов избирательных комиссии.В рамках подготовки выборов на зарплаты членов комиссий уйдет 7,1 млн лари, а оставшуюся часть потратят на приобретение необходимых предметов и другие траты.Второй тур выборов мэров пройдут в 20 городах и районах, а мажоритарных депутатов совещательных органов во втором туре будут избирать в 24 районах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, экономика, новости, грузия
Стало известно, во сколько обойдется проведение второго тура выборов в Грузии
07:01 21.10.2021 (обновлено: 09:27 21.10.2021)
Большая часть трат пойдет на заработную плату для членов комиссий
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik.
Центральная избирательная комиссия планирует потратить на предвыборные мероприятия и проведение второго тура выборов в органы местной власти около 11,7 миллиона лари (3,7 млн долларов), говорится в постановлении
ведомства.
Второй тур пройдет в Грузии 30 октября.
Непосредственно из общей суммы 11,4 млн лари уйдет на подготовку выборов, а остальное – на переподготовку членов избирательных комиссии.
В рамках подготовки выборов на зарплаты членов комиссий уйдет 7,1 млн лари, а оставшуюся часть потратят на приобретение необходимых предметов и другие траты.
Второй тур выборов мэров пройдут в 20 городах и районах, а мажоритарных депутатов совещательных органов во втором туре будут избирать в 24 районах.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.