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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211021/stalo-izvestno-vo-skolko-oboydetsya-provedenie-vtorogo-tura-vyborov-v-gruzii-261348723.html
Стало известно, во сколько обойдется проведение второго тура выборов в Грузии
Стало известно, во сколько обойдется проведение второго тура выборов в Грузии
Большая часть трат пойдет на заработную плату для членов комиссий 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T07:01+0400
2021-10-21T09:27+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия планирует потратить на предвыборные мероприятия и проведение второго тура выборов в органы местной власти около 11,7 миллиона лари (3,7 млн долларов), говорится в постановлении ведомства.Второй тур пройдет в Грузии 30 октября.Непосредственно из общей суммы 11,4 млн лари уйдет на подготовку выборов, а остальное – на переподготовку членов избирательных комиссии.В рамках подготовки выборов на зарплаты членов комиссий уйдет 7,1 млн лари, а оставшуюся часть потратят на приобретение необходимых предметов и другие траты.Второй тур выборов мэров пройдут в 20 городах и районах, а мажоритарных депутатов совещательных органов во втором туре будут избирать в 24 районах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, экономика, новости, грузия

Стало известно, во сколько обойдется проведение второго тура выборов в Грузии

07:01 21.10.2021 (обновлено: 09:27 21.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerМестные выборы в Грузии 2 октября - избирательные бюллетени в урне для голосования
Местные выборы в Грузии 2 октября - избирательные бюллетени в урне для голосования - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Большая часть трат пойдет на заработную плату для членов комиссий
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия планирует потратить на предвыборные мероприятия и проведение второго тура выборов в органы местной власти около 11,7 миллиона лари (3,7 млн долларов), говорится в постановлении ведомства.
Второй тур пройдет в Грузии 30 октября.
Непосредственно из общей суммы 11,4 млн лари уйдет на подготовку выборов, а остальное – на переподготовку членов избирательных комиссии.
В рамках подготовки выборов на зарплаты членов комиссий уйдет 7,1 млн лари, а оставшуюся часть потратят на приобретение необходимых предметов и другие траты.
Второй тур выборов мэров пройдут в 20 городах и районах, а мажоритарных депутатов совещательных органов во втором туре будут избирать в 24 районах.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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