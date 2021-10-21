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Трамп создал собственную социальную сеть
Трамп создал собственную социальную сеть
Экс-президент США считает, что после выборов 2020 года его поддержка среди американцев значительно выросла 21.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 окт – Sputnik. Компания экс-президента США Дональда Трампа Trump Media &amp; Technology Group запустила новую социальную сеть под названием TRUTH Social.Экс-президент США Дональд Трамп объявил о создании собственной сети под названием TRUTH Social. Об этом говорится в заявлении компании Trump Media &amp; Technology Group, принадлежащей бывшему хозяину Белого дома."Миссией Trump Media &amp; Technology Group является создать соперника либеральному консорциуму СМИ и противостоять компаниям "больших технологий" из Силиконовой долины, которые используют свою одностороннюю силу, чтобы заставить замолчать оппозиционные голоса в Америке", - говорится в заявлении компании.В свою очередь бывший президент пояснил, что создал новую соцсеть, "чтобы противостоять тирании "больших технологий". Он обратил внимание, что у талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ как террористическое) "огромное присутствие в Twitter"."А вашего любимого американского президента заставляют замолчать. Это неприемлемо", - уверен Трамп.Трамп готов во второй раз стать президентом США &gt;&gt;Напомним, Трамп остался без соцсетей после январских событий в Вашингтоне, когда огромная толпа его сторонников взяла штурмом Капитолий и временно помешала утверждению итогов президентских выборов. Трамп до сих пор не признает, что проиграл Джо Байдену.
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политика, новости, в мире, сша, дональд трамп, соцсети

Трамп создал собственную социальную сеть

20:07 21.10.2021 (обновлено: 20:14 21.10.2021)
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© AP Photo / John RaouxДональд Трамп
Дональд Трамп - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
© AP Photo / John Raoux
Экс-президент США считает, что после выборов 2020 года его поддержка среди американцев значительно выросла
ТБИЛИСИ, 21 окт – Sputnik. Компания экс-президента США Дональда Трампа Trump Media & Technology Group запустила новую социальную сеть под названием TRUTH Social.
Экс-президент США Дональд Трамп объявил о создании собственной сети под названием TRUTH Social. Об этом говорится в заявлении компании Trump Media & Technology Group, принадлежащей бывшему хозяину Белого дома.
"Миссией Trump Media & Technology Group является создать соперника либеральному консорциуму СМИ и противостоять компаниям "больших технологий" из Силиконовой долины, которые используют свою одностороннюю силу, чтобы заставить замолчать оппозиционные голоса в Америке", - говорится в заявлении компании.
В свою очередь бывший президент пояснил, что создал новую соцсеть, "чтобы противостоять тирании "больших технологий". Он обратил внимание, что у талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ как террористическое) "огромное присутствие в Twitter".
"А вашего любимого американского президента заставляют замолчать. Это неприемлемо", - уверен Трамп.
Трамп готов во второй раз стать президентом США >>
Напомним, Трамп остался без соцсетей после январских событий в Вашингтоне, когда огромная толпа его сторонников взяла штурмом Капитолий и временно помешала утверждению итогов президентских выборов. Трамп до сих пор не признает, что проиграл Джо Байдену.
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