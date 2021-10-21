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Убийство в Батуми – полиция разыскивает подозреваемого

Убийство в Батуми – полиция разыскивает подозреваемого

Убитый, как сообщают СМИ, был одним из бенефициаров метадоновой программы 21.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-21T15:56+0400

2021-10-21T15:56+0400

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Мужчина средних лет был застрелен днем прилюдно во дворе Батумского наркологического центра, информацию Sputnik подтвердили в МВД Грузии.В ведомстве сообщили, что в данное время ведутся оперативно-следственные мероприятия по поиску преступника.Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство". Преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.По словам очевидцев, человек в маске произвел в жертву несколько выстрелов, после чего скрылся на машине черного цвета. Тяжелораненый мужчина скончался вскоре после того, как был доставлен в больницу.По данным СМИ, убитый был бенефициаром государственной программы лечения метадоном.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, батуми, убийство