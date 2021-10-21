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Ученые нашли связь между коронавирусом и тяжелыми болезнями мозга
Ученые нашли связь между коронавирусом и тяжелыми болезнями мозга
Эксперты провели масштабную серию экспериментов и чуть больше узнали о влиянии вирусов на клетки головного мозга 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T18:33+0400
2021-10-21T18:33+0400
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Немецкие ученые из Боннского университета считают, что есть вирусы, в том числе COVID-19, которые способны повышать угрозу развития опасных заболеваний мозга. Их исследование публикует журнал Nature Communications.Специалисты, которые работали над этой темой, выяснили, что некоторые вирусные молекулы содействуют межклеточному распространению агрегатов неправильно свернутых белков. Как утверждают медики, аналогичное явление также наблюдается при болезнях Альцгеймера и Паркинсона.Можно ли предотвратить развитие деменции? Ответ врача &gt;&gt;&gt;Эксперты осуществили масштабную серию экспериментов с различными культурами клеток. Имитируя то, что происходит в результате инфекции, они заставляли клетки производить вирусные белки. В качестве примеров выбрали два: спайковый белок возбудителя COVID-19 и гликопротеин вируса везикулярного стоматита VSV-G, который встречается в патогене, поражающем крупный рогатый скот и других животных.То есть результаты научного исследования показали, что независимо от типа тестируемых клеток, продуцирующих белки с патологией, присутствие вирусов значительно увеличивает распространение неправильно свернутых белков в другие клетки и может провоцировать развитие болезней мозга.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, германия, ученые, здоровье, коронавирус covid-19

Ученые нашли связь между коронавирусом и тяжелыми болезнями мозга

18:33 21.10.2021
256
© cont.wsМозг человека
Мозг человека - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
© cont.ws
Эксперты провели масштабную серию экспериментов и чуть больше узнали о влиянии вирусов на клетки головного мозга
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Немецкие ученые из Боннского университета считают, что есть вирусы, в том числе COVID-19, которые способны повышать угрозу развития опасных заболеваний мозга. Их исследование публикует журнал Nature Communications.
Специалисты, которые работали над этой темой, выяснили, что некоторые вирусные молекулы содействуют межклеточному распространению агрегатов неправильно свернутых белков. Как утверждают медики, аналогичное явление также наблюдается при болезнях Альцгеймера и Паркинсона.
Можно ли предотвратить развитие деменции? Ответ врача >>>
Эксперты осуществили масштабную серию экспериментов с различными культурами клеток. Имитируя то, что происходит в результате инфекции, они заставляли клетки производить вирусные белки. В качестве примеров выбрали два: спайковый белок возбудителя COVID-19 и гликопротеин вируса везикулярного стоматита VSV-G, который встречается в патогене, поражающем крупный рогатый скот и других животных.
"Мы смогли показать, что вирусные белки включены как в клеточную мембрану, так и во внеклеточные везикулы. Их присутствие повышает распространение белковых агрегатов между клетками как за счет прямого контакта клеток, так и за счет внеклеточных пузырьков", — объяснила профессор Боннского университета Ина Форберг.
То есть результаты научного исследования показали, что независимо от типа тестируемых клеток, продуцирующих белки с патологией, присутствие вирусов значительно увеличивает распространение неправильно свернутых белков в другие клетки и может провоцировать развитие болезней мозга.
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