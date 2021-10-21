https://sputnik-georgia.ru/20211021/vybiraya-anouki-modnyy-bloger-iz-ssha-poyavilas-v-naryade-ot-gruzinskogo-dizaynera-261343979.html
Выбирая ANOUKI: модный блогер из США появилась в наряде от грузинского дизайнера
Выбирая ANOUKI: модный блогер из США появилась в наряде от грузинского дизайнера
Знаменитая американка выбрала для выхода в свет черный кожаный оверсайз пиджак от Ануки Арешидзе 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T10:07+0400
2021-10-21T10:07+0400
2021-10-21T10:07+0400
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Популярный американский модный блогер и модельер Эйми Сонг (Aimee Song) выбрала для выхода в свет пиджак из веганской кожи от грузинского дизайнера Ануки Арешидзе.Блогер выложила фото в свой Instagram, где она позирует в черном кожаном оверсайз пиджаке бренда ANOUKI.Эйми начала вести свой блог в 2008 году. Сегодня она имеет большую аудиторию в Instagram – на нее подписаны более шести миллионов человек. Сонг создала линию украшений Song of Style и коллекцию одежды Two Songs. Она является послом моды Chloé, Giorgio Armani Beauty, Dior и Revolve. В 2016 году блогер вошла в список Forbes "30 до 30 лет", а ее книга "Запечатлейте свой стиль" вошла в список бестселлеров New York Times.Что касается дизайнера Ануки Арешидзе, то она довольно широко известна на родине и за ее пределами. В одежде от Арешидзе уже появлялись такие звезды, как Крисси Тайген, Леди Гага, Хлои Кардашьян, Джесси Джей, мама Илона Маска Мэй Маск и другие. Недавно в пальто от Арешидзе "засветилась" шведская топ-модель, бывший "ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск.Первую личную коллекцию с участием известной супермодели Ирины Шейк Арешидзе представила в 2013 году в Киеве. С тех пор каждое ее шоу неизменно собирает полные залы. Вещи Anouki продаются по всему миру через байеров, а также в монобутиках Тбилиси и Батуми.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, новости, грузия, ануки арешидзе, грузинские дизайнеры, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, грузинский шоу-бизнес, зарубежные звезды
Выбирая ANOUKI: модный блогер из США появилась в наряде от грузинского дизайнера
Знаменитая американка выбрала для выхода в свет черный кожаный оверсайз пиджак от Ануки Арешидзе
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Популярный американский модный блогер и модельер Эйми Сонг (Aimee Song) выбрала для выхода в свет пиджак из веганской кожи от грузинского дизайнера Ануки Арешидзе.
Блогер выложила фото в свой Instagram
, где она позирует в черном кожаном оверсайз пиджаке бренда ANOUKI.
Эйми начала вести свой блог в 2008 году. Сегодня она имеет большую аудиторию в Instagram – на нее подписаны более шести миллионов человек. Сонг создала линию украшений Song of Style и коллекцию одежды Two Songs. Она является послом моды Chloé, Giorgio Armani Beauty, Dior и Revolve.
В 2016 году блогер вошла в список Forbes "30 до 30 лет", а ее книга "Запечатлейте свой стиль" вошла в список бестселлеров New York Times.
Что касается дизайнера Ануки Арешидзе, то она довольно широко известна на родине и за ее пределами. В одежде от Арешидзе уже появлялись такие звезды, как Крисси Тайген, Леди Гага, Хлои Кардашьян, Джесси Джей, мама Илона Маска Мэй Маск и другие. Недавно в пальто от Арешидзе "засветилась" шведская топ-модель, бывший "ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск.
Первую личную коллекцию с участием известной супермодели Ирины Шейк Арешидзе представила в 2013 году в Киеве. С тех пор каждое ее шоу неизменно собирает полные залы. Вещи Anouki продаются по всему миру через байеров, а также в монобутиках Тбилиси и Батуми.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.