Выбирая ANOUKI: модный блогер из США появилась в наряде от грузинского дизайнера

Знаменитая американка выбрала для выхода в свет черный кожаный оверсайз пиджак от Ануки Арешидзе 21.10.2021

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Популярный американский модный блогер и модельер Эйми Сонг (Aimee Song) выбрала для выхода в свет пиджак из веганской кожи от грузинского дизайнера Ануки Арешидзе.Блогер выложила фото в свой Instagram, где она позирует в черном кожаном оверсайз пиджаке бренда ANOUKI.Эйми начала вести свой блог в 2008 году. Сегодня она имеет большую аудиторию в Instagram – на нее подписаны более шести миллионов человек. Сонг создала линию украшений Song of Style и коллекцию одежды Two Songs. Она является послом моды Chloé, Giorgio Armani Beauty, Dior и Revolve. В 2016 году блогер вошла в список Forbes "30 до 30 лет", а ее книга "Запечатлейте свой стиль" вошла в список бестселлеров New York Times.Что касается дизайнера Ануки Арешидзе, то она довольно широко известна на родине и за ее пределами. В одежде от Арешидзе уже появлялись такие звезды, как Крисси Тайген, Леди Гага, Хлои Кардашьян, Джесси Джей, мама Илона Маска Мэй Маск и другие. Недавно в пальто от Арешидзе "засветилась" шведская топ-модель, бывший "ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск.Первую личную коллекцию с участием известной супермодели Ирины Шейк Арешидзе представила в 2013 году в Киеве. С тех пор каждое ее шоу неизменно собирает полные залы. Вещи Anouki продаются по всему миру через байеров, а также в монобутиках Тбилиси и Батуми.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

