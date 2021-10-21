Юрист из Грузии, программой которой заинтересовался Гарвард, и вино ее собственного бренда
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© photo: courtesy of Natalia VashakidzeНаталья Вашакидзе
© photo: courtesy of Natalia Vashakidze
Рубрика "Грузины за рубежом" знакомит читателей с проживающей в США успешным юристом Натальей Вашакидзе
История жизни Натальи Вашакидзе, которая в один прекрасный день началась в Кутаиси, похожа, наверное, на сказку о Золушке. Первые ее практические шаги в юриспруденции связаны с годами учебы в университете. Она прошла различные этапы профессионального роста и продолжила учебу в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова.
Сегодня с хорошо реализованным юристом заключил договор исследовательский центр одного из самых престижных американских вузов. Однако Наталья не стала довольствоваться достижениями лишь в этой сфере и выпустила вино собственного бренда.
- Как началась история вашей жизни?
- Мой родной город – Кутаиси. Окончила кутаисскую 38 школу, поступила на юридический факультет Государственного университета имени Акакия Церетели. Мама хотела, чтобы я занималась иностранными языками, но моим желанием было стать юристом.
© photo: courtesy of Natalia VashakidzeЮрист и предприниматель Наталья Вашакидзе
Юрист и предприниматель Наталья Вашакидзе
© photo: courtesy of Natalia Vashakidze
В студенческие годы была ассоциация юристов, кутаисский филиал которой возглавлял Давид Иосебашвили. В Тбилиси руководителем была Тинатин Хидашели. Будучи на втором курсе, я приняла участие в одной из конференций. Моя тема называлась "Казнь и современность". На той конференции я победила, и в подарок мне передали двухнедельную путевку в Батуми. С удовольствием вспоминаю ту поездку…
- Были ли у вас интересные предложения в период учебы?
- На втором курсе лекции и семинары нам проводили практические юристы, один из которых предложил нам при желании пройти практику в системе прокуратуры. Это было для меня очень интересно. Вышла на собеседование и… меня взяли на практику. До окончания университета я на практике работала в кутаисской прокуратуре, в частности, в отделе надзора над полицией.
- Видимо, вы были довольно успешны, раз вас после университета назначили в прокуратуру на высокую должность?
- Да, я была назначена на должность помощника прокурора по общественным вопросам.
© photo: courtesy of Natalia VashakidzeЮрист Наталья Вашакидзе
Юрист Наталья Вашакидзе
© photo: courtesy of Natalia Vashakidze
- Вам, судя по всему, везло с людьми, которых вы встречали на жизненном пути…
- Действительно. Когда семья переселилась в Тбилиси, я была вынуждена переехать тоже. Нужно было сдавать квалификационные экзамены в прокуратуре. Для этого мне понадобился листок с оценками, и я поехала за ним в кутаисский университет. На обратном пути в транспорте рядом со мной оказался очень галантный человек, который во время одной из остановок пригласил меня на кофе. Это был заведующий одной из кафедр Сухумского университета, предложивший мне принять участие в конкурсе на вакансию лектора. Вышла на конкурс и начала читать лекции. В Сухумском университете проработала почти пять лет – преподавала публичное право и трудовое право. Со студентами были очень хорошие отношения – я со всеми ими обращалась как с коллегами.
- Я знаю, что слова вашего духовника отца Николоза оказались для вас пророческими.
- Я знаю его с 2002 года, познакомились мы случайно… Он как-то сказал, что видел меня во сне, и рассказал сон, который в точности сбылся спустя пять лет. Речь о моем замужестве и переезде в Москву. Начало истории было несколько курьезным. В Кутаиси я была на похоронах, где меня заметила будущая свекровь.
© photo: courtesy of Natali VashakidzeНаталья Вашакидзе
Наталья Вашакидзе
© photo: courtesy of Natali Vashakidze
Через какое-то время она мне позвонила и, явно стесняясь, сказала, что я ей очень понравилась, и что ее сын холост, и она ищет для него невесту. Под конец предложила, если я ни с кем не встречаюсь, он приедет и познакомится со мной. Не подумайте, что мой муж – маменькин сынок. Но вышло так, что он приехал ко мне из Москвы и… очень скоро мы решили пожениться.
- Вы ему рассказали про пророчество отца Николоза?
- Когда он сделал мне предложение, я откровенно ему сказала, что выхожу за него, потому что мне так посоветовал отец Николоз Макарашвили. Придя домой, он, оказывается, сказал матери: эта девушка или очень умна, или не в себе… Тогда он не понял, что к чему, но позднее я ему объяснила, сколь важное значение для меня имело предсказание отца Николоза. С Божьей помощью, все сложилось хорошо. Мы растим сына и дочь – Мариам и Рому.
- Как вы попали в университет имени Ломоносова, куда поступить – дело нелегкое?
- Когда я переехала в Москву, то русским владела, мягко говоря, не блестяще. Педагог, с которым я занималась русским языком, была профессором Бауманского университета. Она была довольна уровнем моего знания языка и посоветовала сдавать в Ломоносовский. Я доверилась ее опыту и… поступила. На все воля Божья! Потом была кафедра конституционного права, где на четвертый год учебы я защитила диссертацию и осталась работать.
© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov / Перейти в фотобанкМосковский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov/
- Как начался успешный период вашей американской жизни?
- Будучи студенткой второго курса Ломоносовского университета, я познакомилась с приехавшим в Москву профессором Университета Джефферсона Майклом Клери, у которого была обменная программа. Он провел конкурс, в результате которого, нас, 25 аспирантов, повез в свой университет, где у нас была возможность учиться бесплатно. Проходить практику я захотела в колонии несовершеннолетних. Я наблюдала, как с подростками работали психологи… Все это сыграло большую роль в моей жизни. Я заинтересовалась проблемами несовершеннолетних и задумала перенять эту модель в нашей стране. Затем продолжила учебу в Москве, была на кафедре. Спустя десять лет после возвращения в Москву попала в исследовательский центр Гарварда, который заключил со мной договор. Сегодня занимаюсь исследованием причин преступности среди несовершеннолетних. Начала работать над темой "Неосознанный булинг". Среди различных причин есть и неосознанный булинг, имеющий место в семье, детском саду и школе…
- Что предусматривала программа, которой заинтересовался Гарвард?
- Моя программа предусматривала включенность социально незащищенных детей и пробационеров в сферу виноградарства и виноделия. Для нее нам понадобится около десяти опытных виноградарей и виноделов, которые находятся на пенсии и благодаря этой программе будут трудоустроены.
© photo: courtesy of Natalia VashakidzeВино бренда Наталии Вашакидзе "Махалдиани"
Вино бренда Наталии Вашакидзе "Махалдиани"
© photo: courtesy of Natalia Vashakidze
- Вино вашего бренда тоже было создано во время работы по этой программе?
- Да, в процессе осуществления этой программы я создала вино моего бренда, которое в честь бабушки мужа назвала "Махалдиани". Во время изготовления этикетки мы сзади сделали надпись, что вино изготовлено по технологии Жужуны Махалдиани. Кстати, дед Жужуны – Петрэ Махалдиани был первым, кто в 1921 году вывез это вино во Францию и получил золотую медаль. Поначалу затея не носила коммерческий характер. Меня очень радует, что лучшие ценители продукции в этой сфере оценили мое вино очень высоко. Я считаю, что и здесь замешана рука Всевышнего, поскольку годы назад мой духовник подарил мне веточку лозы. Тогда я не поняла символического характера этого факта, но спустя пять лет оказалась в этой сфере.
- Вы удивительно целеустремленный и трудолюбивый человек. Как вы думаете, вам еще и везет?
- Всегда ощущаю покровительство Господа, но, знаете, какой ценой мне все это досталось и сколько чего я пережила? Не все могут преодолеть столько препятствий. Помню, каждый день от дома до университета я проходила пешком долгий путь, причем не одна, а с моей маленькой дочерью, которая плакала, жалуясь, что ей холодно. А оставить мне ее было не с кем… Вообще, я верю, что если человек захочет, преодолеет на своем пути все проблемы и достигнет своих целей, то будет счастлив.
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