https://sputnik-georgia.ru/20211021/zalozhniki-granata-i-nervy-na-predele-samoe-derzkoe-ograblenie-v-gruzii---kak-eto-bylo-261375440.html

Заложники, граната и нервы на пределе: самое дерзкое ограбление в Грузии - как это было

Заложники, граната и нервы на пределе: самое дерзкое ограбление в Грузии - как это было

С самого крупного ограбления за историю современной Грузии прошел год 21.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-21T16:53+0400

2021-10-21T16:53+0400

2021-10-21T17:38+0400

грузия

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зугдиди

"банк грузии"

ограбление

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Ровно год назад - 21 октября 2020 года, внимание всей страны было приковано к филиалу "Банка Грузии" в городе Зугдиди, где бывший сотрудник министерства обороны взял в заложники 43 человека.Тридцатидвухлетний мужчина был вооружен гранатой и автоматом, причем все время захвата граната была приведена в боевую готовность. Происходящее в Зугдиди транслировали почти все грузинские телеканалы. Спецоперация длилась в течение всего дня.Захват банкаЗахватчик действовал по плану. Как только он заметил полицейских через витрину банка, он перевел заложников с первого этажа на третий. Перед этим он отпустил нескольких заложников, среди которых были пожилые и беременные.Сам захватчик был без мобильного телефона. Он поручил одному из заложников Ираклию Кварацхелия выйти на контакт с журналистами. А некоторым сказал позвонить в 112, сообщить о захвате и его требованиях - это 500 тысяч долларов, машина или вертолет, а также гарантии безопасности.ПереговорыСпустя примерно два часа после захвата в переговоры с Эсебуа вступил чиновник МВД Автандил Галдава. К тому времени требования захватчика уже были известны, и его интересовало лишь одно: когда ему принесут деньги. В свою очередь, Галдава требовал от захватчика гарантию безопасности заложников.В результате переговоров Галдава удалось войти в доверие к Эсебуа, который согласился впустить его в здание банка вместе с деньгами. После этого захватчик поэтапно выпустил людей, оставив лишь Галдава и еще троих заложников.ПобегПеред выходом из здания банка Эсебуа связал всем руки, кроме одного заложника – военного Давида Хвиблиани, которому доверил сумку с деньгами. Все вышли из здания банка вместе, при этом Эсебуа держал в поднятой руке гранату.Территорию они покинули на полицейском автомобиле. За руль Эсебуа посадил Хвиблиани.В селах Самегрело они ехали примерно шесть часов. Захватчик периодически проверял, не велась ли за ним погоня. После того, как он убедился, что за ними не было "хвоста", он направился в сторону "пункта назначения"."У каждой машины он говорил сбавить скорость. Между прочим, он говорил вести машину очень медленно, не хотел, чтобы я спешил. Максимально у каждой машины останавливались, и он проверял, не было ли в них полицейских", - вспоминает Хвиблиани.Машина остановилась лишь один раз. Тогда Эсебуа отнял у заложников телефоны и бросил их в заброшенное здание в Цаленджиха."Он знал каждый переулок, где ехала машина, куда повернуть, в какую сторону… Реально добраться до того места не так легко", - вспоминает Хвиблиани.Последним пунктом назначения была река. Машину остановили в воде, захватчик стер все следы из автомобиля, вышел из него и дал последние указания заложникам – ехать без оглядки.Поиски продолжаютсяС тех пор об Эсебуа ничего не известно. Его поиски продолжаются - полиция до сих пор не может установить место его нахождения.МВД квалифицировало нападение на банк в Зугдиди как террористический акт.Позже, 12 декабря 2020 года полиция задержала брата Бадри Эсебуа - Бидзину Эсебуа. Его задержали с двумя гранатами, патронами для автомата, спальным мешком, одеждой и продуктами, которые он якобы вез для своего беглого брата. Полиция следила за ним, чтобы выйти на объявленного в розыск Бадри ЭсебуаБидзине Эсебуа было предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Он приговорен к 4 годам лишения свободы.Что касается самого захватчика, по одной из версий, из села Цаленджиха он мог перейти на территорию Абхазии, которая не контролируется центральными властями страны, и оттуда пуститься в бега.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, аналитика, обзоры, зугдиди, "банк грузии", ограбление