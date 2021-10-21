Заложники, граната и нервы на пределе: самое дерзкое ограбление в Грузии - как это было
16:53 21.10.2021 (обновлено: 17:38 21.10.2021)
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С самого крупного ограбления за историю современной Грузии прошел год
Ровно год назад - 21 октября 2020 года, внимание всей страны было приковано к филиалу "Банка Грузии" в городе Зугдиди, где бывший сотрудник министерства обороны взял в заложники 43 человека.
Тридцатидвухлетний мужчина был вооружен гранатой и автоматом, причем все время захвата граната была приведена в боевую готовность. Происходящее в Зугдиди транслировали почти все грузинские телеканалы. Спецоперация длилась в течение всего дня.
Захват банка
Захватчик действовал по плану. Как только он заметил полицейских через витрину банка, он перевел заложников с первого этажа на третий. Перед этим он отпустил нескольких заложников, среди которых были пожилые и беременные.
Спецоперация по освобождению заложников в филиале "Банка Грузии" в Зугдиди
Сам захватчик был без мобильного телефона. Он поручил одному из заложников Ираклию Кварацхелия выйти на контакт с журналистами. А некоторым сказал позвонить в 112, сообщить о захвате и его требованиях - это 500 тысяч долларов, машина или вертолет, а также гарантии безопасности.
Переговоры
Спустя примерно два часа после захвата в переговоры с Эсебуа вступил чиновник МВД Автандил Галдава. К тому времени требования захватчика уже были известны, и его интересовало лишь одно: когда ему принесут деньги. В свою очередь, Галдава требовал от захватчика гарантию безопасности заложников.
"Я даю тебе гарантию. Если бы я хотел навредить им, я бы уже это сделал. Все завит от вас. Какой вы сделаете выбор – жизнь людей или передача денег. Вся Грузия знает, что здесь происходит, и если вы не выполните, то вините себя в том, что здесь произойдет", - сказал Эсебуа во время переговоров с Галдава, запись разговора которых была позже обнародована.
В результате переговоров Галдава удалось войти в доверие к Эсебуа, который согласился впустить его в здание банка вместе с деньгами. После этого захватчик поэтапно выпустил людей, оставив лишь Галдава и еще троих заложников.
Побег
Перед выходом из здания банка Эсебуа связал всем руки, кроме одного заложника – военного Давида Хвиблиани, которому доверил сумку с деньгами. Все вышли из здания банка вместе, при этом Эсебуа держал в поднятой руке гранату.
© AP Photo / Zurab TsertsvadzeСпецоперация по освобождению заложников в филиале "Банка Грузии" в Зугдиди
Спецоперация по освобождению заложников в филиале "Банка Грузии" в Зугдиди
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Территорию они покинули на полицейском автомобиле. За руль Эсебуа посадил Хвиблиани.
"Он говорил конкретное направление – ехать в сторону Цаленджиха. Он сам диктовал дорогу – куда ехать и куда нет", - рассказал Хвиблиани.
В селах Самегрело они ехали примерно шесть часов. Захватчик периодически проверял, не велась ли за ним погоня. После того, как он убедился, что за ними не было "хвоста", он направился в сторону "пункта назначения".
"У каждой машины он говорил сбавить скорость. Между прочим, он говорил вести машину очень медленно, не хотел, чтобы я спешил. Максимально у каждой машины останавливались, и он проверял, не было ли в них полицейских", - вспоминает Хвиблиани.
Спецоперация по освобождению заложников в Зугдиди
Машина остановилась лишь один раз. Тогда Эсебуа отнял у заложников телефоны и бросил их в заброшенное здание в Цаленджиха.
"Он знал каждый переулок, где ехала машина, куда повернуть, в какую сторону… Реально добраться до того места не так легко", - вспоминает Хвиблиани.
Последним пунктом назначения была река. Машину остановили в воде, захватчик стер все следы из автомобиля, вышел из него и дал последние указания заложникам – ехать без оглядки.
Поиски продолжаются
С тех пор об Эсебуа ничего не известно. Его поиски продолжаются - полиция до сих пор не может установить место его нахождения.
МВД квалифицировало нападение на банк в Зугдиди как террористический акт.
Позже, 12 декабря 2020 года полиция задержала брата Бадри Эсебуа - Бидзину Эсебуа. Его задержали с двумя гранатами, патронами для автомата, спальным мешком, одеждой и продуктами, которые он якобы вез для своего беглого брата. Полиция следила за ним, чтобы выйти на объявленного в розыск Бадри Эсебуа
Бидзине Эсебуа было предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Он приговорен к 4 годам лишения свободы.
Что касается самого захватчика, по одной из версий, из села Цаленджиха он мог перейти на территорию Абхазии, которая не контролируется центральными властями страны, и оттуда пуститься в бега.
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