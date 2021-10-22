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https://sputnik-georgia.ru/20211022/alek-bolduin-zastrelil-na-kinosemkakh-zhenschinu-operatora-261389273.html
Алек Болдуин застрелил на киносъемках женщину-оператора
Алек Болдуин застрелил на киносъемках женщину-оператора
Инцидент произошел при стрельбе из пистолета - оружие должно было быть заряжено холостыми патронами 22.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-22T07:15+0400
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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Знаменитый американский актер Алек Болдуин на съемках вестерна Rust ("Ржавчина") в штате Нью-Мексико смертельно ранил из пистолета женщину-оператора, говорится в заявлении шерифа округа Санта-Фе.Ранее сообщалось, что инцидент произошел при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма был ранен в ключицу, 42-летняя женщина-оператор Алина Хатчинс получила тяжелое ранение, ее доставили по воздуху в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь.В полиции округа Санта-Фе Хуан Риос заявил, что в отношении Болдуина пока не выдвинуто обвинений.Между тем обстоятельства, при которых пистолет оказался заряжен боевыми патронами, а также причины, по которым Болдуин стрелял в режиссера и оператора, не раскрываются.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Алек Болдуин застрелил на киносъемках женщину-оператора

07:15 22.10.2021 (обновлено: 09:28 22.10.2021)
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© AFP / MARK SAGLIOCCOАлек Болдуин
Алек Болдуин - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2021
© AFP / MARK SAGLIOCCO
Инцидент произошел при стрельбе из пистолета - оружие должно было быть заряжено холостыми патронами
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Знаменитый американский актер Алек Болдуин на съемках вестерна Rust ("Ржавчина") в штате Нью-Мексико смертельно ранил из пистолета женщину-оператора, говорится в заявлении шерифа округа Санта-Фе.
"Офис шерифа подтверждает, что выстрел из оружия для реквизита был совершен Алеком Болдуином", - говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма был ранен в ключицу, 42-летняя женщина-оператор Алина Хатчинс получила тяжелое ранение, ее доставили по воздуху в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь.
В полиции округа Санта-Фе Хуан Риос заявил, что в отношении Болдуина пока не выдвинуто обвинений.
Между тем обстоятельства, при которых пистолет оказался заряжен боевыми патронами, а также причины, по которым Болдуин стрелял в режиссера и оператора, не раскрываются.
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