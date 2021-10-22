https://sputnik-georgia.ru/20211022/alek-bolduin-zastrelil-na-kinosemkakh-zhenschinu-operatora-261389273.html
Алек Болдуин застрелил на киносъемках женщину-оператора
Алек Болдуин застрелил на киносъемках женщину-оператора
Инцидент произошел при стрельбе из пистолета - оружие должно было быть заряжено холостыми патронами 22.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-22T07:15+0400
2021-10-22T07:15+0400
2021-10-22T09:28+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
происшествия
новости
в мире
сша
зарубежные звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/16/261390006_0:0:2803:1577_1920x0_80_0_0_f1878f623815d7bba655a973be1c200b.jpg
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Знаменитый американский актер Алек Болдуин на съемках вестерна Rust ("Ржавчина") в штате Нью-Мексико смертельно ранил из пистолета женщину-оператора, говорится в заявлении шерифа округа Санта-Фе.Ранее сообщалось, что инцидент произошел при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма был ранен в ключицу, 42-летняя женщина-оператор Алина Хатчинс получила тяжелое ранение, ее доставили по воздуху в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь.В полиции округа Санта-Фе Хуан Риос заявил, что в отношении Болдуина пока не выдвинуто обвинений.Между тем обстоятельства, при которых пистолет оказался заряжен боевыми патронами, а также причины, по которым Болдуин стрелял в режиссера и оператора, не раскрываются.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/16/261390006_311:0:2803:1869_1920x0_80_0_0_acddd52ec47ff4552a09f9f4f29e8bc9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, в мире, сша, зарубежные звезды
Алек Болдуин застрелил на киносъемках женщину-оператора
07:15 22.10.2021 (обновлено: 09:28 22.10.2021)
Инцидент произошел при стрельбе из пистолета - оружие должно было быть заряжено холостыми патронами
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Знаменитый американский актер Алек Болдуин на съемках вестерна Rust ("Ржавчина") в штате Нью-Мексико смертельно ранил из пистолета женщину-оператора, говорится в заявлении шерифа округа Санта-Фе.
"Офис шерифа подтверждает, что выстрел из оружия для реквизита был совершен Алеком Болдуином", - говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма был ранен в ключицу, 42-летняя женщина-оператор Алина Хатчинс получила тяжелое ранение, ее доставили по воздуху в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь.
В полиции округа Санта-Фе Хуан Риос заявил, что в отношении Болдуина пока не выдвинуто обвинений.
Между тем обстоятельства, при которых пистолет оказался заряжен боевыми патронами, а также причины, по которым Болдуин стрелял в режиссера и оператора, не раскрываются.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.