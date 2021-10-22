https://sputnik-georgia.ru/20211022/bolduin-igral-prigovorennogo-k-smerti-posle-sluchaynogo-ubiystva-strashnye-detali-tragedii-261397694.html
Болдуин играл приговоренного к смерти после случайного убийства: страшные детали трагедии
Болдуин играл приговоренного к смерти после случайного убийства: страшные детали трагедии
Роковая случайность или нет? Сам актер и все члены съемочные площадки до сих пор пребывают в шоке 22.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-22T12:29+0400
2021-10-22T12:29+0400
2021-10-22T12:29+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
происшествия
новости
в мире
сша
зарубежные звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/16/261391937_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_e23465684cf400e9838ace58dca7c356.jpg
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. В вестерне "Ржавчина", на съемках которого с Алеком Болдуином произошел несчастный случай, актер играл роль приговоренного к смерти после случайного убийства. Болдуин выстрелил в членов съемочной группы: в результате погибла 42-летняя женщина-оператор Алина Хатчинс, а режиссер картины получил ранение в ключицу и на данный момент находится в критическом состоянии в больнице. Оружие, из которого стрелял актер, должно было быть заряжено холостыми боеприпасами. В отношении Болдуина пока не выдвинуто обвинений.Фильм "Ржавчина" снимался на ранчо Бонанза Крик блих города Санта-Фе в штате Нью-Мексико. По сюжету картины, подросток вместе с братом, оставшийся сиротой после кончины родителей, ударяется в бега вместе со своим дедом, приговоренным к смерти после случайного убийства фермера. Роль деда играет Алек Болдуин.Сам Болдуин и другие актеры в результате инцидента не пострадали. Съемки, разумеется, временно приостановлены. На площадке работают полицейские, опрашивающие свидетелей произошедшего и уже проведшие допрос самого актера. Вся съемочная группа потрясена случившимсяАлександр Рэй "Алек" Болдуин III — американский актер, комик и писатель. Лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинант на "Оскар" и "Тони". Снялся в более 80 фильмов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/16/261391937_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_bad3c9fe482e2c768014dbc44ebd7b53.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, в мире, сша, зарубежные звезды
Болдуин играл приговоренного к смерти после случайного убийства: страшные детали трагедии
Роковая случайность или нет? Сам актер и все члены съемочные площадки до сих пор пребывают в шоке
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. В вестерне "Ржавчина", на съемках которого с Алеком Болдуином произошел несчастный случай, актер играл роль приговоренного к смерти после случайного убийства.
Болдуин выстрелил в членов съемочной группы: в результате погибла 42-летняя женщина-оператор Алина Хатчинс, а режиссер картины получил ранение в ключицу и на данный момент находится в критическом состоянии в больнице. Оружие, из которого стрелял актер, должно было быть заряжено холостыми боеприпасами. В отношении Болдуина пока не выдвинуто обвинений.
Фильм "Ржавчина" снимался на ранчо Бонанза Крик блих города Санта-Фе в штате Нью-Мексико. По сюжету картины, подросток вместе с братом, оставшийся сиротой после кончины родителей, ударяется в бега вместе со своим дедом, приговоренным к смерти после случайного убийства фермера. Роль деда играет Алек Болдуин.
К слову, Болдуин выступил в проекте также как один из соавторов сюжета и продюсеров картины. Для раненого режиссера Джоэла Соусы это третья в карьере картина после "Ночи взлома" и "Полицейского седана".
Сам Болдуин и другие актеры в результате инцидента не пострадали. Съемки, разумеется, временно приостановлены. На площадке работают полицейские, опрашивающие свидетелей произошедшего и уже проведшие допрос самого актера. Вся съемочная группа потрясена случившимся
Заявление в связи с произошедшем сделал представитель компании Rust Movies Production LLC, занимающейся производством "Ржавчины". "Вся съемочная группа абсолютно потрясена сегодняшней трагедией. Мы приносим глубочайшие соболезнования семье и близким Галины. Все, кто занят на съемках картины, смогут получить психологическую помощь специалиста, пока мы пытаемся пережить эти чудовищные события", — сказано в заявлении.
Александр Рэй "Алек" Болдуин III — американский актер, комик и писатель. Лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинант на "Оскар" и "Тони". Снялся в более 80 фильмов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.