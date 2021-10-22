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https://sputnik-georgia.ru/20211022/bolduin-igral-prigovorennogo-k-smerti-posle-sluchaynogo-ubiystva-strashnye-detali-tragedii-261397694.html
Болдуин играл приговоренного к смерти после случайного убийства: страшные детали трагедии
Болдуин играл приговоренного к смерти после случайного убийства: страшные детали трагедии
Роковая случайность или нет? Сам актер и все члены съемочные площадки до сих пор пребывают в шоке 22.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-22T12:29+0400
2021-10-22T12:29+0400
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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. В вестерне "Ржавчина", на съемках которого с Алеком Болдуином произошел несчастный случай, актер играл роль приговоренного к смерти после случайного убийства. Болдуин выстрелил в членов съемочной группы: в результате погибла 42-летняя женщина-оператор Алина Хатчинс, а режиссер картины получил ранение в ключицу и на данный момент находится в критическом состоянии в больнице. Оружие, из которого стрелял актер, должно было быть заряжено холостыми боеприпасами. В отношении Болдуина пока не выдвинуто обвинений.Фильм "Ржавчина" снимался на ранчо Бонанза Крик блих города Санта-Фе в штате Нью-Мексико. По сюжету картины, подросток вместе с братом, оставшийся сиротой после кончины родителей, ударяется в бега вместе со своим дедом, приговоренным к смерти после случайного убийства фермера. Роль деда играет Алек Болдуин.Сам Болдуин и другие актеры в результате инцидента не пострадали. Съемки, разумеется, временно приостановлены. На площадке работают полицейские, опрашивающие свидетелей произошедшего и уже проведшие допрос самого актера. Вся съемочная группа потрясена случившимсяАлександр Рэй "Алек" Болдуин III — американский актер, комик и писатель. Лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинант на "Оскар" и "Тони". Снялся в более 80 фильмов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Болдуин играл приговоренного к смерти после случайного убийства: страшные детали трагедии

12:29 22.10.2021
© AFP / ANGELA WEISSАлек Болдуин
Алек Болдуин - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2021
© AFP / ANGELA WEISS
Роковая случайность или нет? Сам актер и все члены съемочные площадки до сих пор пребывают в шоке
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. В вестерне "Ржавчина", на съемках которого с Алеком Болдуином произошел несчастный случай, актер играл роль приговоренного к смерти после случайного убийства.
Болдуин выстрелил в членов съемочной группы: в результате погибла 42-летняя женщина-оператор Алина Хатчинс, а режиссер картины получил ранение в ключицу и на данный момент находится в критическом состоянии в больнице. Оружие, из которого стрелял актер, должно было быть заряжено холостыми боеприпасами. В отношении Болдуина пока не выдвинуто обвинений.
Фильм "Ржавчина" снимался на ранчо Бонанза Крик блих города Санта-Фе в штате Нью-Мексико. По сюжету картины, подросток вместе с братом, оставшийся сиротой после кончины родителей, ударяется в бега вместе со своим дедом, приговоренным к смерти после случайного убийства фермера. Роль деда играет Алек Болдуин.

К слову, Болдуин выступил в проекте также как один из соавторов сюжета и продюсеров картины. Для раненого режиссера Джоэла Соусы это третья в карьере картина после "Ночи взлома" и "Полицейского седана".

Сам Болдуин и другие актеры в результате инцидента не пострадали. Съемки, разумеется, временно приостановлены. На площадке работают полицейские, опрашивающие свидетелей произошедшего и уже проведшие допрос самого актера. Вся съемочная группа потрясена случившимся

Заявление в связи с произошедшем сделал представитель компании Rust Movies Production LLC, занимающейся производством "Ржавчины". "Вся съемочная группа абсолютно потрясена сегодняшней трагедией. Мы приносим глубочайшие соболезнования семье и близким Галины. Все, кто занят на съемках картины, смогут получить психологическую помощь специалиста, пока мы пытаемся пережить эти чудовищные события", — сказано в заявлении.

Александр Рэй "Алек" Болдуин III — американский актер, комик и писатель. Лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинант на "Оскар" и "Тони". Снялся в более 80 фильмов.
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