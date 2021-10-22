https://sputnik-georgia.ru/20211022/chrezvychaynoe-polozhenie-vvedeno-v-moldove-iz-za-ugrozy-energeticheskogo-krizisa-261410077.html

Чрезвычайное положение введено в Молдове из-за угрозы энергетического кризиса

Чрезвычайное положение введено в Молдове из-за угрозы энергетического кризиса

В соответствии с принятым решением в стране вводится ускоренный режим закупки газа, деньги на это выделят из бюджета 22.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-22T18:16+0400

2021-10-22T18:16+0400

2021-10-22T18:16+0400

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ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. Молдавский парламент на заседании в пятницу ввел на 30 дней режим чрезвычайного положения (до 20 ноября) в связи с энергетическим кризисом и сложностями с поставками газа, сообщил Sputnik Молдова.Российская компания "Газпром" в начале октября продлила контракт со страной на поставку газа. Позже в "Молдовагаз" сообщили, что в республике потребление газа временно превышает его поставки, что может привести к проблемам с подачей потребителям электроэнергии. Из-за ситуации в газовом секторе в стране 13 октября был введен "режим тревоги". Правительство в пятницу 22 октября обратилось к парламенту, попросив ввести режим ЧП для оперативного выделения из бюджета средств для покупки дополнительных объемов газа."Проект введения режима ЧП на 30 дней, инициативу поддержали 55 парламентариев", – сказал на заседании Попшой.В соответствии с принятым решением в стране вводится ускоренный режим закупки газа, деньги на это выделят из бюджета. При этом комиссия по ЧС без согласования с парламентом сможет принимать любые экстренные меры для обеспечения республики газом.В случае необходимости в Молдове может вводиться режим рационального потребления газа, а также других энергоресурсов. Кроме того, могут создаваться инструменты для оперативного сбора с потребителей платежей за использованный газ.За введение режима ЧП в Молдове проголосовали депутаты правящей партии "Действие и солидарность", а партия "Шор" и оппозиционный блок "Коммунисты и социалисты" отказались принимать участие в голосовании.

https://sputnik-georgia.ru/20211018/260642303.html

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