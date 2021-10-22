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https://sputnik-georgia.ru/20211022/dinamo-moskva--khimki-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-261396562.html
"Динамо" Москва – "Химки": прогноз на матч чемпионата России по футболу
"Динамо" Москва – "Химки": прогноз на матч чемпионата России по футболу
XII тур чемпионата России по футболу откроется матчем в Москве между местным "Динамо" и подмосковными "Химками". 22.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-22T11:55+0400
2021-10-22T11:57+0400
спорт
футбол
прогноз на футбольный матч
чемпионат россии по футболу
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Если бы не потеря пяти очков в двух последних турах, "динамовцы" могли располагаться на первой строчке в турнирной таблице. Но подопечные Сандро Шварца на своем поле неожиданно уступили "Крыльям Советов" (0:1), после чего упустили победу в матче со "Спартаком" (2:2). В итоге пока третье место и отставание от "Зенита" в три очка.Наставник "бело-голубых" - Шварц, достаточно хороший мотиватор. Как мне кажется, третье осечки своей команды немецкий специалист не допустит. Тем более, что соперник вполне подходящий."Химки" не так хороши, как в прошлом сезоне. Команда Игоря Черевченко находится внизу таблицы и, скорее всего, в этом сезоне вынуждена будет бороться за выживание. Правда, в трех последних матчах РПЛ "красно-черные" сумели набрать пять очков и покинуть зону вылета. "Химки" дважды сыграли вничью 0:0 - с "Локомотивом" и "Арсеналом", а в последнем туре обыграли на своем поле "Ахмат" (2:0).Вполне логично, что букмекеры отдают предпочтение "Динамо", предлагая на победу хозяев коэффициент 1,6 (против 6,4 у "Химок"). Я, честно говоря, тоже не верю в то, что подмосковный клуб не проиграет в четвертом матче подряд.Однако, у "Динамо" есть определенные кадровые проблемы. На поле не смогут выйти Лесовой, Макаров. Да и свежесть Захаряна в последних матчах вызывает определенные вопросы. Так что хозяевам будет не так просто, как это может показаться на первый взгляд.Воздержусь от прогноза на исход матча, но предположу, что "Динамо" обязательно забьет. Большого количества голов вряд ли стоит ждать, но на гол или два "бело-голубые" наиграют.Ставка: "Динамо" забьет один или два гола за 1,67.
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Нодар Майсурадзе
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спорт, футбол, прогноз на футбольный матч, чемпионат россии по футболу

"Динамо" Москва – "Химки": прогноз на матч чемпионата России по футболу

11:55 22.10.2021 (обновлено: 11:57 22.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alexandr Wilf / Перейти в фотобанкФутбол. Лига Европы. Матч "Динамо" - "Наполи"
Футбол. Лига Европы. Матч Динамо - Наполи - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2021
© photo: Sputnik / Alexandr Wilf
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Нодар Майсурадзе - Sputnik Грузия
Нодар Майсурадзе
спортивный журналист
Все материалы
XII тур чемпионата России по футболу откроется матчем в Москве между местным "Динамо" и подмосковными "Химками".
Если бы не потеря пяти очков в двух последних турах, "динамовцы" могли располагаться на первой строчке в турнирной таблице. Но подопечные Сандро Шварца на своем поле неожиданно уступили "Крыльям Советов" (0:1), после чего упустили победу в матче со "Спартаком" (2:2). В итоге пока третье место и отставание от "Зенита" в три очка.
Наставник "бело-голубых" - Шварц, достаточно хороший мотиватор. Как мне кажется, третье осечки своей команды немецкий специалист не допустит. Тем более, что соперник вполне подходящий.
"Химки" не так хороши, как в прошлом сезоне. Команда Игоря Черевченко находится внизу таблицы и, скорее всего, в этом сезоне вынуждена будет бороться за выживание. Правда, в трех последних матчах РПЛ "красно-черные" сумели набрать пять очков и покинуть зону вылета. "Химки" дважды сыграли вничью 0:0 - с "Локомотивом" и "Арсеналом", а в последнем туре обыграли на своем поле "Ахмат" (2:0).
© photo: Sputnik / Alexey Mayshev / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. Матч "Химки" — "Ротор"
Футбол. РПЛ. Матч Химки — Ротор - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2021
Футбол. РПЛ. Матч "Химки" — "Ротор"
© photo: Sputnik / Alexey Mayshev
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Вполне логично, что букмекеры отдают предпочтение "Динамо", предлагая на победу хозяев коэффициент 1,6 (против 6,4 у "Химок"). Я, честно говоря, тоже не верю в то, что подмосковный клуб не проиграет в четвертом матче подряд.
Однако, у "Динамо" есть определенные кадровые проблемы. На поле не смогут выйти Лесовой, Макаров. Да и свежесть Захаряна в последних матчах вызывает определенные вопросы. Так что хозяевам будет не так просто, как это может показаться на первый взгляд.
Воздержусь от прогноза на исход матча, но предположу, что "Динамо" обязательно забьет. Большого количества голов вряд ли стоит ждать, но на гол или два "бело-голубые" наиграют.
Ставка: "Динамо" забьет один или два гола за 1,67.
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