https://sputnik-georgia.ru/20211022/fazy-luny-i-lunnyy-kalendar-na-noyabr-2021-blagopriyatnye-dni-261408680.html

Фазы луны и лунный календарь на ноябрь 2021: благоприятные дни

Фазы луны и лунный календарь на ноябрь 2021: благоприятные дни

Лунный календарь, основанный на смене фаз Луны, издревле помогает людям в планировании и организации жизни. 22.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-22T19:01+0400

2021-10-22T19:01+0400

2021-10-22T19:01+0400

справки

луна

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Благоприятные дни для той или иной деятельности, на основе лунного календаря и по фазам Луны многие выбирают и в наши дни.Для тех, кто живет по лунному календарю, Sputnik Грузия, рассказывает, какие дни по фазам Луны благоприятны в ноябре 2021 года для бизнеса, свадьбы, ремонта, стрижки, посевов или любой другой деятельности.Благоприятные дни в ноябреБлагоприятные дни, по лунному календарю, для свадьбы и венчания – 1, 2, 9, 13, 14, 19 и 20 ноября. Неблагоприятные: 4, 6, 8, 11, 12, 16, 17 и 18 ноября. Остальные дни в ноябре для венчания и свадьбы – нейтральны.Благоприятные дни для новых начинаний в ноябре: 2, 3, 5, 11, 13 и 17 числа. По лунному календарю, в эти дни можно смело начать реализацию планов – новых дел, новых проектов, новой жизни. Любые начинания 1, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16 и 18 ноября могут завершиться неудачно.Для операций с недвижимостью, в частности аренды, обмена, покупки и продажи, благоприятные дни: 3, 5, 11, 13, 17 и 20 ноября. От аренды, обмена, покупки и продажи недвижимости 1, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 15 и 18 ноября лучше воздержаться.Благоприятные дни, по фазам Луны, для бизнеса 2, 3, 5, 7, 9, 13, 16 и 17 ноября. Заниматься бизнес-деятельностью в ноябре нежелательно 1, 4, 8, 12, 14, 15 и 18 числа.По лунному календарю, благоприятные дни, для смены места работы – 2, 3, 5, 13, 14, 17 и 20 ноября. А от радикальных перемен лучше воздержаться 4, 6, 7, 8, 12, 15, 16 и 19 ноября.В ноябре благоприятные дни для денежных операций: 2, 3, 5, 7, 9, 13, 16, 17 и 20 числа. А 4, 6, 8, 12, 14, 15 и 18 ноября от проведения любых денежных операций лучше отказаться.Благоприятные дни, по фазам Луны, для научной деятельности: 3, 5, 9, 13, 14 и 17 ноября. Неблагоприятные дни, по лунному календарю, для научной деятельности - 4, 6, 8, 15 и 16 ноября.Для творчества, по лунному календарю, благоприятные дни: 3, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19 и 20 ноября, а неблагоприятные – 4, 6, 8 и 15 числа.Для ремонта, уборки и других домашних дел в ноябре наиболее благоприятные дни: 1, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 17, 18 и 19 ноября. От проведения таких работ, по лунному календарю, лучше отказаться 6, 8, 15, 16 и 20 ноября.Для работы в огороде и саду, так и с комнатными растениями благоприятные дни: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 12, 14, 15, 16, 17, 18 и 20 ноября. Единственный неблагоприятный день, в который не желательно заниматься садово-огородной деятельностью, – 4 ноября.В этот день, по лунному календарю, не стоит поливать и удобрять растения, так как они практически не впитывают влагу и питательные вещества. Единственная садово-огородная работа, благоприятная 4 ноября – удаление лишних частей растения.Для путешествия и поездок, по фазам Луны, самые благоприятные дни: 6, 9, 15, 16, 18, 21, 23 и 24 ноября, а 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 17, 19, и 20 числа лучше остаться дома.Благоприятные дни, по лунному календарю, для отдыха: 2, 5, 11, 12, 14, 17, 19 и 20 ноября. Отдыхать категорически противопоказано 1, 4, 6, 7, 8, 13, 15, 16 и 18 ноября.Лунный календарь ноября предрасполагает к физическим нагрузкам. Физическую активность и нагрузки на организм, по фазам Луны, нужно свести до минимума только 5 ноября. В этот день благоприятны спокойные прогулки и пассивный отдых.Самый благоприятный день для выяснения отношений и споров – 9 ноября. Выпустить пар в ноябре, по лунному календарю, можно также 2, 3, 10 и 14 числа. В остальные дни месяца лунный календарь устраивать "разборки" не советует.Для застолья, по фазам Луны, благоприятные дни: 13, 16 и 20 ноября. Употреблять алкоголь противопоказано 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 15, 17, 18 и 19, ноября.Самые благоприятные дни, по лунному календарю, для стрижки, окраски и прически волос – 2, 8 и 14 ноября. Хорошие даты для смены имиджа также 4, 15, 16 и 20 ноября. Неблагоприятные: 1, 3, 5, 7, 9, 10, 13, 18 и 19 ноября. Остальные дни в ноябре для посещения салона красоты – нейтральны.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , луна